PIÙ SONO RICCHI, PIÙ SONO TIRCHI! – ELON MUSK, SECONDO UOMO PIÙ RICCO DEL MONDO, NON PAGA L’AFFITTO A RE CARLO III! DA QUANDO HA COMPRATO TWITTER, IL PAPERONE SVALVOLONE NON SALDA LA QUOTA DELL’AFFITTO DELLA SEDE DEL SOCIAL DI LONDRA, DI PROPRIETÀ DELLA CORONA BRITANNICA, A PICCADILLY CIRCUS. E IL SOVRANO HA DECISO DI FARE CAUSA ALL’INQUILINO MOROSO…

Ma allora è vero che più sono ricchi e più sono avari. Ma questa notizia è bella proprio perché ha dell’incredibile. Elon Musk – il secondo uomo più facoltoso del mondo – non paga l’affitto a un padrone di casa che non è proprio uno qualunque: è Re Carlo III. Il quale certo non ha problemi a mettere insieme il pranzo con la cena, però ha deciso che la cosa non gli va giù. E ha fatto causa a Elon Musk perché il magnate non gli paga l’affitto della sede londinese di Twitter.

A rivelarlo è la Bbc Crown Estate, che amministra le proprietà del sovrano: Re Carlo III ha denunciato Twitter per non aver pagato l’affitto dell’ufficio in zona Piccadilly Circus.

L'affitto non verrebbe pagato dall'ottobre 2022, stesso mese in cui il magnate ha comprato la piattaforma social per 44 miliardi di dollari (circa 40 miliardi di euro).

La Bbc riferisce che la Crown Estate ha intrapreso l'azione contro Twitter come ultima risorsa, dopo aver invano contattato la società, più volte, per il ritardo nel pagamento dell'affitto.

L’azienda, nel 2021, aveva firmato un contratto d'affitto da 2,6 milioni di sterline (circa 2,9 milioni di euro) per il terzo piano del palazzo a Piccadilly Circus. Ma si ritiene che la «controversia reale» riguardi l'ufficio al primo piano che Twitter occupa nello stesso edificio dal 2014. Per il momento cosa pensi Musk della faccenda è un mistero: il magnate non ha (ancora) prodotto commenti social e la filiale britannica di Twitter non ha risposto alle richieste di chiarimenti della stampa britannica. […]

