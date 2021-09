PORNO SUBITO - ALLO HIERBAS DI JESOLO TUTTO ESAURITO PER LA CENA ORGANIZZATA CON UN NUTRITO GRUPPETTO DI ATTRICI HARD: PER L’OCCASIONE SI SONO PRESENTATE MALENA E MARTINA SMERALDI, ENTRAMBE PUPILLE DI ROCCO SIFFREDI - TRECENTO INVITATI, PRESENTE ANCHE IL FOTOGRAFO ALESSANDRO NEGRINI - ENRICO MIOTTO, TITOLARE DEL LOCALE MAXIM: “IN UN MOMENTO COSÌ DIFFICILE È IMPORTANTE LA CAPACITÀ DI RIMODULARE L’OFFERTA” (LEGGI ANCHE: UN PO’ DI GNOCCA TIRA SEMPRE)

Glamour ed erotismo. Più di qualcuno aveva ipotizzato un appuntamento “rovente”, ma nella realtà è stata un’elegantissima cena. È il “Glitter Party”, la cena-evento andata in scena domenica sera allo Hierbas, il locale notturno collegato allo storico King’s, che continua ad essere aperto per esclusivi aperitivi e cene-spettacolo.

Ed è in questo contesto che domenica sera le ospiti speciali sono state una quarantina di pornostar della scuderia di Fantasy Studio Agency. Per l’occasione si sono presentate Malena e Martina Smeraldi, entrambe pupille di Rocco Siffredi. E ancora Vittoria Risi e Priscilla Salerno, quindi tutte le altre attrici hard legate all’agenzia.

Trecento gli invitati, comprese molte donne, che hanno così partecipato alla cena, conoscendo le ragazze, tutte rigorosamente arrivate in eleganti abiti da sera in glitter. Presente anche il noto fotografo Alessandro Negrini, bolognese di origine ma jesolano d’adozione, famoso in tutta Italia per i suoi scatti dedicati al nudo artistico.

Tutto si è svolto nel modo migliore, tra gli immancabili selfie e le richieste di autografi. Tra i partecipanti anche Enrico Miotto, titolare del Maxim di piazza Mazzini, che ha voluto complimentarsi con i gestori: «Un plauso ai giovani imprenditori del King’s – dice – , perché la serata di domenica scorsa ha confermato, in un momento così difficile, la capacità di rimodulare l’offerta confermandosi un indispensabile punto di riferimento per il turismo e il divertimento notturno della nostra città».

