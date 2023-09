15 set 2023 16:36

PORTE GIREVOLI PER “CONQUISTARE” LA CINA - WEI ZHANG, EX MANAGER DI ALIBABA, PRENDERÀ IL POSTO DI HOWARD SCHULTZ COME CAPO DI STARBUCKS, CATENA DI CAFFÈ AMERICANA. L'EX CEO IN 40 ANNI DI CARRIERA HA TRASFORMATO UN PICCOLO NEGOZIO IN UNA MULTINAZIONALE DA 111 MILIARDI - LA MISSIONE DI ZHANG SARÀ ORA QUELLA DI FAR ESPANDERE GLI AFFARI ANCHE NEL DRAGONE. MA I CINESI SI FARANNO SEDURRE DAL CAFFÈ BRODOSO CHE PIACE AGLI AMERICANI?