13 gen 2021 11:03

LA PRECISAZIONE DI REITHERA: "LA NOSTRA E' UNA SOCIETÀ COSTITUITA ED OPERANTE IN ITALIA, SOGGETTA ALLA LEGGE ITALIANA, CHE PRODUCE E PAGA LE TASSE IN ITALIA. NON HA SEDI O STABILI RAPPRESENTANZE AL DI FUORI DEL TERRITORIO ITALIANO. È CONTROLLATA DA KEIRES AG, SOCIETÀ COSTITUITA NEL 2013 IN SVIZZERA" - LA DAGOREPLICA: "SÌ, MA GLI UTILI DI REITHERA VANNO ALLA CONTROLLANTE KEIRES AG CHE È UNA SOCIETÀ ANONIMA SVIZZERA CHE PUÒ UTILIZZARE QUESTI SOLDI SENZA CHE I CITTADINI ITALIANI POSSANO CONOSCERNE I DESTINATARI"