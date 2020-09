PRESTO NON AVRETE PIÙ BISOGNO DELLO SMARTPHONE – SECONDO MARK ZUCKERBERG LA REALTÀ AUMENTATA CAMBIERÀ IL MODO IN CUI LE PERSONE COMUNICANO TRA LORO E GLI SCHERMI DIVENTERANNO OBSOLETI MOLTO RAPIDAMENTE. CERTO, LO DICE CON UN INTERESSE, VISTO CHE IL SOCIAL HA UNA DIVISIONE CHE SI OCCUPA SOLO DI REALTÀ AUMENTATA, “OCULUS”, MA TRA SMART WATCH, CUFFIETTE E OCCHIALI INTELLIGENTI, FORSE HA PURE RAGIONE…

Carlo Lavalle per www.lasatampa.it

MARK ZUCKERBERG OCULUS

In futuro, lo sviluppo tecnologico potrebbe cancellare e rendere obsoleti iPhone e dispositivi dotati di un display. È questo lo scenario prospettato da Mark Zuckerberg in una suggestiva intervista rilasciata allo Youtuber Marques Brownlee.

Non solo social network e privacy

L'amministratore delegato di Facebook è spesso chiamato in causa e al centro di forti polemiche per la gestione dei dati degli utenti di app e social network, l'invasione della privacy, i rischi di manipolazione elettorale o il diffondersi incontrollato di fake news e di tossiche teorie complottiste come quella di QAnon.

MARK ZUCKERBERG OSPITE DI MARQUES BROWNLEE

Ma, in questo caso, Marques Brownlee – meglio conosciuto come MKBHD e animatore di un canale tech Youtube tra i più seguiti con oltre 12 milioni di iscritti - evita di discutere questi argomenti per affrontare questioni di prospettiva che riguardano il futuro della tecnologia.

Realtà virtuale e aumentata

A questo proposito, l'amministratore delegato di Facebook allude al fatto che realtà virtuale e aumentata potrebbero cambiare il modo in cui le persone comunicano tra loro senza più l'impiego di schermi.

MARK ZUCKERBERG

Una valutazione, quella di Zuckerberg, che giustifica il suo impegno orientato all'innovazione, portato avanti da Oculus. Realtà aumentata e virtuale sono in forte espansione, e l'azienda acquisita da Facebook nel 2014 gioca un ruolo di primo piano nel settore. Oculus ha da poco presentato il nuovo visore VR Quest 2 in occasione della conferenza annuale Facebook Connect, durante la quale è stato anche annunciato l'avvio della collaborazione con EssilorLuxottica per la realizzazione di nuovi occhiali intelligenti sotto il marchio italiano Ray-Ban.

D'altra parte, nel quadro del progetto Aria, la società di Menlo Park si ripropone contemporaneamente di sviluppare la ricerca su un dispositivo indossabile di realtà aumentata. L'innovazione in questo campo è guidata dall'attività di Facebook Reality Labs - la divisione Facebook AR/VR che crea prototipi di occhialini nell'ambito della realtà virtuale e sperimenta tecnologia audio avanzata - la cui missione è produrre strumenti in grado di aiutare le persone a sentirsi connesse sempre e dovunque.

larry page tim cook zuckerberg bezos amazon facebook apple google

La visione di Mark Zuckerberg, così come espressa nell'intervista concessa a Marques Brownlee, è coerente con questo indirizzo. Per il Ceo di Facebook ogni 15 anni emerge una nuova piattaforma tecnologica. Che è più innovativa rispetto alle altre in quanto consente un'esperienza più coinvolgente e immersiva migliorando la comunicazione tra persone e aziende. Oggi nelle nostre tasche c'è il cellulare ma questo potente computer dotato di un piccolo schermo – spiega Zuckerberg – non è il punto di arrivo ultimo dello sviluppo tecnologico. E la prossima piattaforma potrebbe essere rappresentata da realtà virtuale e aumentata.

Il fondatore di Facebook immagina un futuro nel quale le persone potranno comunicare e interagire fra loro e con oggetti virtuali indossando un paio di occhiali, non troppo grandi e ingombranti ma simili a quelli normali, in grado di proiettare ologrammi e senza avere necessità di un display come quello di un cellulare.

oculus rift de

La forza e il tratto distintivo, superiore, della realtà aumentata e virtuale sono dati dal senso di presenza, cioè la sensazione di stare effettivamente con un'altra persona e in un ambiente, benché a distanza. Il che restituisce all'utente un'esperienza vivida e convincente sotto il profilo sensoriale. E' un elemento che fa la differenza e pone in una condizione di vantaggio realtà virtuale e aumentata nei confronti di telefonini, tv, tablet, sostituibili da ologrammi digitali.

Migliorare il senso di presenza è, peraltro, una priorità dell'innovazione di Oculus, come sottolinea Mark Zuckerberg. Che, senza mai nominarlo esplicitamente, sembra recitare il de profundis per l'iPhone.

