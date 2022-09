AHI-PHONE! - APPLE HA ANNUNCIATO CHE NON AUMENTERÀ LA PRODUZIONE DI IPHONE 14 PER CONCENTRARSI SUI MODELLI IPHONE 14 PRO - LO STOP ALLA PRODUZIONE È CAUSATO DAL CALO DELLA DOMANDA IN CINA, IL PIÙ GRANDE MERCATO DI SMARTPHONE, CON UN -11% NELLE VENDITE RISPETTO AI MODELLI PRECEDENTI, MA ANCHE DALL'INFLAZIONE E LA PAURA DI UNA RECESSIONE DOVUTA ALLA GUERRA IN UCRAINA - LA NOTIZIA HA FATTO CROLLARE IN BORSA I FORNITORI DELLA "MELA"…