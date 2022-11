IL PARADOSSO MUSK: L’UOMO PIÙ RICCO DEL MONDO FA TREMARE L’ESTABLISHMENT – I PALAZZI DEL POTERE ECONOMICO AMERICANO TREMANO DA QUANDO ELON SI È COMPRATO TWITTER. LA DOMANDA DA UN MILIONE DI DOLLARI È: CHE FARÀ? PER ORA, SI LIMITA A FARE PROPOSTE ASSURDE, COME GLI 8 DOLLARI AL MESE PER GLI ACCOUNT VERIFICATI, E A CONDIVIDERE TEORIE COMPLOTTARE. MA POTREBBE ESSERE TUTTA UNA STRATEGIA PER FOMENTARE I SUOI FAN E TENTARE L’ASSALTO ALLO STATUS QUO DEI MERCATI. CHE, NONOSTANTE I SUOI 200 E FISCHIA MILIARDI DI PATRIMONIO, LO ODIANO… - LA PASSIONE PER LE CRIPTOVALUTE E LE FRASI SULLA GUERRA IN UCRAINA