PROFUMO CHE EVAPORA – VEDRETE CHE ALLA FINE L'AD DI LEONARDO DOVRÀ DIMETTERSI. INNESCATI DA BIVONA, IERI DUE SILURI SONO PARTITI DALLE COLONNE DEL “NEW YORK POST” E “NEW YORK TIMES” PER LA SUA CONDANNA A 6 ANNI SULL’AFFAIRE MPS MENTRE STA VALUTANDO UNA QUOTAZIONE A WALL STREET PER LA SUA CONTROLLATA AMERICANA, LEONARDO DRS, CHE FA AFFARI CON IL PENTAGONO - NYP: ‘’ESPERTI STATUNITENSI AFFERMANO CHE È UN FATTORE DI RISCHIO PIUTTOSTO SIGNIFICATIVO CHE POTREBBE SOLLEVARE LE SOPRACCIGLIA TRA GLI INVESTITORI”

Noah Manskar - https://nypost.com/2020/12/25/aerospace-giants-convict-ceo-could-pose-threat-to-firms-ipo-plans/

ALESSANDRO PROFUMO

Leonardo SpA - la più importante azienda italiana nel settore aerospaziale e della Difesa che vende di tutto, dai missili ai servizi di sicurezza informatica - sta valutando una quotazione in borsa per la sua controllata statunitense, Leonardo DRS, che fa affari con il Pentagono.

LEONARDO DRS

I colloqui sull'IPO arrivano mentre la società viene presa di mira in Italia perché il suo amministratore delegato, Alessandro Profumo, ha subito una condanna a sei anni di reclusione e resiste alle richieste di dimissioni mentre fa appello al verdetto.

ALESSANDRO PROFUMO GIUSEPPE CONTE

Profumo, politicamente in quota Partito Democratico, che si è guadagnato il soprannome di "Mr. Arrogance” per il suo stile aggressivo, è stato condannato a 6 asnni di reclusione da un tribunale italiano in ottobre per falso in bilancio e manipolazione del mercato per il suo ruolo di ad di Monte dei Paschi di Siena.

Ma Leonardo gli è stato accanto, sostenendo che la condanna non è definitiva e "del tutto estranea" al suo attuale lavoro.

"Pertanto, per quanto riguarda le preoccupazioni legali del signor Profumo, possiamo ribadire che il consiglio di amministrazione di Leonardo ha riaffermato la loro fiducia nella leadership del signor Profumo lo scorso ottobre e questo non avrà alcun impatto sulla sua capacità di guidare il gruppo", ha detto in una dichiarazione a The Post la società.

ALESSANDRO PROFUMO

Leonardo - l'undicesimo commerciante di armi al mondo con circa 11 miliardi di dollari di vendite di armi lo scorso anno, secondo lo Stockholm International Peace Research Institute - sta anche cercando di far crescere la sua attività negli Stati Uniti, secondo Reuters, che ha riferito il mese scorso che la casa madre italiana intende mantenere il controllo di DRS.

DRS - che Leonardo ha acquisito nel 2008 - costituisce già una grossa fetta dell'attività della casa madre italiana, con circa 1,7 miliardi di euro (circa 2,1 miliardi di dollari) di entrate per i primi nove mesi dell'anno, pari a circa il 19% del totale di Leonardo.

Luigi Di Maio Alessandro Profumo

Al Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti è stato chiesto di intervenire, ma non ha ancora risposto, secondo Giuseppe Bivona, partner dell'hedge fund londinese Bluebell Capital Partners, che ha scritto al Pentagono il 27 ottobre.

"Se l'amministratore delegato di una società quotata negli Stati Uniti fosse condannato al carcere, le sue dimissioni (in attesa di appello) sarebbero immediate e irrevocabili", si legge nella lettera di Bivona.

"C'è un problema di reputazione, [un] problema di idoneità", ha detto Bivona al The Post. "Se il tuo cliente principale è il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ... posso dirti che prenderanno il telefono e ti chiederanno: 'Che diavolo sta succedendo?'"

Luigi Di Maio con Alessandro Profumo e Gianni De Gennaro

Bivona - che ha contribuito a scoprire la frode che Profumo avrebbe commesso presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, una banca statale italiana - ha detto di non aver ricevuto risposta dal Pentagono, che non ha replicato alla richiesta di commento del Post.

Bivona - che sta assistendo un fondo istituzionale che ha citato in giudizio il Monte dei Paschi di Siena - afferma che Profumo è protetto dai suoi legami con il Partito Democratico italiano, che controlla il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che è anche il maggiore azionista di Leonardo.

GIUSEPPE BIVONA

Ma la pressione sembra aumentare anche in Italia, da entrambe le parti del parlamento. Il partito al governo Movimento 5 Stelle lo ha esortato a dimettersi subito dopo essere stato condannato, mentre Matteo Salvini, capo del partito di opposizione Lega Nord, ha affermato che potrebbe indebolire gli affari di Leonardo.

"È difficile portare a casa ordini da tutto il mondo con un amministratore delegato condannato a sei anni", ha detto Salvini in un discorso del 10 dicembre.

Profumo è entrato a far parte di Leonardo nel 2017 dopo una carriera bancaria che lo ha portato alla banca italiana Monte dei Paschi di Siena, di cui era presidente.

montepaschi viola profumo

Esperti statunitensi affermano che lo scandalo Leonardo ha il potenziale per creare ostacoli per una quotazione di Leonardo DRS negli Stati Uniti.

"Sarei scioccato se qualche banca d'investimento che si rispetti collaborasse con loro", ha detto al Post Shivaram Rajgopal, professore di contabilità e revisione presso la Columbia Business School.

La resistenza di Profumo non impedirebbe legalmente a Leonardo DRS di diventare quotata in borsa negli Stati Uniti, ma la società dovrebbe molto probabilmente rivelare la situazione nei suoi documenti alla Securities and Exchange Commission, una divulgazione che potrebbe sollevare le sopracciglia tra gli investitori.

LEONARDO DRS

"Anche se è un esperto amministratore e tutto il resto, se viene messo in prigione e la società fa affidamento su di lui, questo è un fattore di rischio piuttosto significativo", ha osservato Francis Curran, un avvocato specializzato in controversie in materia di valori mobiliari presso lo studio legale di Manhattan Kudman Trachten & Aloe.