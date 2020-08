FATTO L’ACCORDO, BISOGNA FARE LE NOMINE – IN CORSA PER GUIDARE LA FUTURA SOCIETÀ PER LA RETE UNICA C'È L’EX AD DI TERNA LUIGI FERRARIS – TOCCHERÀ A TIM DESIGNARE L’AD, CHE DOVRÀ AVERE IL GRADIMENTO DI CDP, AL CONTRARIO PER IL PRESIDENTE SARÀ LA CASSA A PROPORRE IL NOME – QUANTO AI VERTICI DI FIBERCOP, FAVORITO L’INTERNO CARLO FILANGIERI, MENTRE SPUNTA MASSIMO SARMI PER QUELLA DI PRESIDENTE…