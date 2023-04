QUALCOSA NON QUAGLIA – OGGI I CONSIGLIERI DI INDIRIZZO DELLA FONDAZIONE CRT DOVRANNO SCEGLIERE IL NUOVO PRESIDENTE: ALL’USCENTE GIOVANNI QUAGLIA SI OPPONE FABRIZIO PALENZONA, EX VICEPRESIDENTE DI UNICREDIT, BANCA CON CUI HA ANCORA UN RAPPORTO DI FERRO – A PROPOSITO: SI TORNA A PARLARE CON INSISTENZA DI UN INTERESSE DI ANDREA ORCEL PER BANCO BPM…

fabrizio palenzona 7

Estratto dell’articolo di Daniela Polizzi per il “Corriere della Sera”

Si profila una nomina sul filo di lana quella al vertice della Fondazione Crt. La scelta tra l’attuale presidente Giovanni Quaglia e il candidato Fabrizio Palenzona è però alle battute finali.

Oggi i consiglieri di indirizzo sceglieranno a chi affidare per il nuovo mandato al 2027 il ruolo di presidente dell’ente piemontese.

giovanni quaglia

Si andrà alla conta, anche se è difficile che Palenzona […] si presenti senza i numeri. Non è la sua abitudine di gioco. È comunque la prima volta che per la presidenza della Fondazione si arriva a un passo dal voto senza che ci sia un unico candidato. È ancora presto per definire gli schieramenti perché la partita è in pieno svolgimento. Quaglia ieri ha reso noto il suo programma, accompagnato dai risultati degli ultimi sei anni.

fondazione crt

[…] Per l’ex vicepresidente di Unicredit, oggi al vertice di Prelios, […] occorre adottare un «nuovo statuto più adatto alle sfide future», perché […] in tempi di cambiamenti radicali, imprevedibili, si deve avere il coraggio di innovare, e se si hanno grandi risorse si ha anche il dovere morale di trovare strumenti adeguati per farlo».

Palenzona propone la cabina di regia tra gli enti del Nord dove si concentra il 70% delle Fondazioni che possono collaborare di più. Non fa riferimento alle banche ma sa bene che la Fondazione Crt ha l’1,9% di Unicredit, l’1,8% di Banco Bpm, l’1,61% di Generali e l’1,5% di Cdp. Palenzona ha contribuito a costruire Unicredit con Capitalia e Banco di Sicilia. E con Unicredit ha ancora un rapporto di ferro.

andrea orcel di unicredit

Ora si parla di un ritorno di interesse dell’istituto guidato da Andrea Orcel per Banco Bpm. Testimoniato sul mercato anche dalla mossa di Goldman Sachs, salita al 6,3% dallo 0,92%. Agli acquisti di Goldman ha risposto Banco Bpm che ha chiuso con +3%. Palenzona ha sempre sottolineato l’importanza di campioni: banche e infrastrutture. Crt ha anche il 5,17% di Mundys e il 3,67% di F2i.

