QUALCUNO AVVISI JOHN ELKANN, CHE HA CHIUSO LA PORTA ALL’INGRESSO DELLO STATO ITALIANO IN STELLANTIS (“NON CE N’È BISOGNO”), CHE LA FRANCIA GIÀ POSSIEDE IL 6,5% DEL GRUPPO AUTOMOBILISTICO – “SIAMO LA SOCIETÀ NEL SETTORE CON I RISULTATI OPERATIVI PIÙ ALTI” – “L’INVITO DI URSO AD AUMENTARE LA PRODUZIONE IN ITALIA? I NOSTRI IMPIANTI HANNO IL MONDO COME MERCATO” (ECCO PERCHÉ PAGANO LE TASSE IN OLANDA…)

Estratto dell’articolo di Gabriele De Stefani per www.lastampa.it

john elkann al festival dell economia di torino 2

«Lo Stato entra nelle imprese quando vanno male. Stellantis va molto bene., per cui direi che non ce n’è bisogno».

Così John Elkann, ospite del Festival internazionale dell’Economia di Torino, chiude la porta alle ipotesi […] di ingresso dello Stato, o di sue emanazioni come Cdp, nel capitale del gruppo automobilistico nato dalla fusione tra Fca e Peugeot.

«Dai risultati che abbiamo avuto nel 2022 - ha aggiunto Elkann - siamo in valore assoluto la società nel settore dell'automobile che ha avuto i risultati operativi più alti e nella nostra storia […] non abbiamo mai avuto nessun bisogno di avere lo Stato nel nostro capitale. Il nostro socio francese - ha concluso - ha avuto delle difficoltà negli anni che hanno necessitato in quel caso un intervento dello Stato».

CARLOS TAVARES EMMANUEL MACRON

Elkann ha poi risposto a distanza alle sollecitazioni arrivate nei giorni scorsi dal ministro delle Imprese Adolfo Urso, a proposito di aumentare la produzione nel Pase: «[…] in questi decenni siamo riusciti a trasformare gli impianti produttivi italiani in impianti che hanno il mondo come mercato. Basti pensare che oggi in Basilicata si fanno le Jeep, in Campania si fanno le Dodge […], in Piemonte la 500 Elettrica che andrà in America […]. L'importante è mantenere i livelli di competitività alti». […]

john elkann al festival dell economia di torino 3 carlos tavares john elkann john elkann al festival dell economia di torino 1 john elkann exor john elkann con la moglie lavinia borromeo e i figli a venezia foto chi 4 john elkann al festival dell economia di torino 4