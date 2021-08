5 ago 2021 13:13

QUANDO C'È ODORE DI AFFARI ARRIVANO GLI SQUALI DELLA FINANZA - GEORGE SOROS E BILL GATES ENTRANO NEL BUSINESS DEI TAMPONI RAPIDI: HANNO INVESTITO 41 MILIONI DI DOLLARI IN QUELLA CHE DOVREBBE ESSERE LA NUOVA GALLINA DALLE UOVA D'ORO IN TEMPI DI COVID - MENTRE SI VA VERSO L'OBBLIGO DI GREEN PASS, NON SOLO IN ITALIA, SI PREVEDE UN AUMENTO DELLA RICHIESTA DI TEST FREQUENTI DA PARTE DI CHI NON È DISPOSTO A FARSI VACCINARE… (DITE AI NO VAX COMPLOTTISTI CHE STANNO FACENDO IL GIOCO DEI MILIARDARI CHE TANTO ODIANO)