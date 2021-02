QUANDO SCOPPIERÀ LA BOLLA? – IL RALLY DI GAMESTOP, IL BITCOIN, ELON MUSK CHE SI DIVERTE A FAR SALIRE UNA CRIPTOVALUTA PARODIA: NEI MERCATI C’È GRANDE FERMENTO. FORSE TROPPO, E TOTALMENTE SLEGATO DALL’ECONOMIA REALE – I “REDDITER” UNISCONO POPULISTI DI DESTRA E DI SINISTRA, CON IL TRUMPIANO TED CRUZ CHE RETWITTA LA OCASIO CORTEZ. E LEI SI INCAZZA: “SONO CONTENTA DI LAVORARE CON QUASI TUTTI GLI ALTRI MEMBRI DEL PARTITO REPUBBLICANO CHE NON HANNO CERCATO DI FARMI UCCIDERE..."

gamestop

1 – I MERCATI SEMBRANO ESSERE IN UNA BOLLA. COSA FANNO ORA GLI INVESTITORI?

Articolo del “Wall Street Journal” - dalla rassegna stampa estera di "Epr comunicazione"

Per una volta, tutti sembrano essere d'accordo: gran parte del mercato sembra essere in una bolla. Le azioni di società non redditizie come GameStop e AMC Entertainment Holdings Inc. stanno salendo ad un ritmo vertiginoso, spinte da un crescente esercito di investitori individuali. L'attività delle opzioni sta aumentando, i prezzi dei bitcoin sono vicini ai record e le aziende si stanno affrettando a vendere opportunisticamente le azioni attraverso una raffica di offerte pubbliche – scrive il WSJ.

keith gill roaring kitty

Per molti, le valutazioni sembrano allungate mentre si librano a livelli simili ai giorni di grande successo del 2000. Detto questo, le valutazioni elevate da sole non significano necessariamente che il rally sia vicino alla sua fine, dicono gli investitori. La storia ha dimostrato che i mercati sono stati spesso in grado di salire molto più a lungo di quanto si pensasse, che si tratti del boom delle dot-com alla fine degli anni '90 o del vertiginoso aumento delle azioni giapponesi negli anni '80.

elon musk al nasdaq

E recentemente, il mercato azionario più ampio è stato in declino. L'S&P 500 è sceso del 3,3% la scorsa settimana, anche se rimane in crescita del 66% dal suo minimo di marzo. Il comportamento da bolla è stato per lo più contenuto in una manciata di titoli individuali, non per gli indici più grandi.

BOLLA SUI MERCATI

Un problema ancora più grande che si oppone a una bolla di mercato è la semplice matematica. Con i tassi d'interesse al minimo e ulteriori stimoli sul tavolo, molti investitori sono stati ricompensati in modo adeguato mettendo i loro soldi in attività più rischiose e ad alto rendimento. Inoltre, in molti casi i guadagni hanno retto o sono stati robusti, nonostante una pandemia globale.

wallstreetbets

Questa combinazione di fattori ha contribuito a spingere l'ottimismo degli investitori. L'ottimismo sulle azioni tra i gestori di denaro è ai massimi da tre anni, secondo un recente sondaggio della Bank of America su 194 gestori di denaro che supervisionano 561 miliardi di dollari in attività. Nel frattempo, la quota media di contanti nei portafogli - tipicamente una salvaguardia contro le turbolenze del mercato - è al livello più basso dal maggio 2013.

ANDAMENTO DEL TITOLO GAMESTOP 25-29 GENNAIO 2021

Ciononostante, gli investitori stanno cercando di identificare cosa potrebbe far scoppiare le bolle tra i singoli titoli e se qualcuno degli scoppi si diffonderà al mercato. La prossima settimana, gli investitori vedranno i nuovi dati sul settore manifatturiero, i guadagni di Amazon e Alphabet Inc. e il rapporto sull'occupazione di gennaio.

tweet sul caso gamestop

"Sapete, questo ha spuntato tutte le caselle di un libro di storia", ha detto Jeremy Grantham, co-fondatore del money manager di Boston Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co, che ha predetto i crash di mercato del 2000 e del 2008. Grantham definisce l'attuale mercato surriscaldato dall'anno scorso.

Ma anche lui ammette che la tempistica di un top di mercato è difficile. "Sappiamo che ogni bolla è un po' diversa e, con l'aiuto delle nuove piattaforme di trading e di internet, potrebbe stabilire altri record", ha detto.

Grantham non è solo nelle sue preoccupazioni. Quasi il 90% di circa 627 professionisti del mercato pensa che alcuni mercati finanziari siano in una bolla, secondo un recente sondaggio della Deutsche Bank. Nel frattempo, le ricerche su Google per il termine "bolla del mercato azionario" hanno raggiunto un massimo storico a gennaio.

meme sul rally di gamestop 2

Jerry Braakman, chief investment officer di First American Trust, dice che la sua azienda, preoccupata per le valutazioni allungate negli Stati Uniti, ha gradualmente spostato più denaro in azioni altrove.

Ultimamente, "il mercato non è stato correlato al quadro macro", ha detto.

Mentre i movimenti di alcuni titoli e beni sono stati stridenti, gli analisti e gli investitori dicono di non essere sorpresi dall'attività speculativa a ruota libera dei mercati finanziari.

DOGECOIN

Una Federal Reserve super-accomodante, bassi tassi di interesse e, più recentemente, l'ottimismo sul vaccino per il coronavirus e l'economia hanno sostenuto gran parte degli acquisti degli investitori durante gli ultimi 11 mesi. Molti americani hanno accumulato i loro risparmi durante la pandemia - e stanno per guadagnare ancora di più se il Congresso darà un altro pacchetto di stimolo. E la prospettiva di bassi rendimenti nella maggior parte delle altre attività ha spinto gli investitori a comprare azioni in modo più aggressivo.

A questo si aggiunge il fatto che più investitori individuali stanno facendo trading come mai prima d'ora. Quegli investitori hanno scioccato i veterani di Wall Street con un'ondata di scelte di azioni irrazionali, tra cui Hertz che ha raggiunto quasi il 900% dal suo minimo al suo massimo sulla scia della richiesta di protezione dal fallimento.

roaring kitty

I bis di quest'anno sono stati ancora più sorprendenti. Solo mercoledì, 24,5 miliardi di azioni e 57,1 milioni di contratti di opzioni sono passati di mano, un record guidato da investitori individuali, secondo Rich Repetto, amministratore delegato di Piper Sandler & Co. Le azioni GameStop sono più che raddoppiate quel giorno, dando brevemente alle azioni del rivenditore di videogiochi assediato un guadagno di oltre il 1.700% dall'inizio dell'anno.

gamestop su robinhood

Le aziende hanno raccolto $13.4 miliardi attraverso 24 IPO finora quest'anno, un salto del 300% nelle liste dallo stesso periodo dell'anno scorso, secondo i dati di Renaissance Capital. Le aziende in bianco hanno continuato a inondare il mercato, con 91 che hanno raccolto circa 25 miliardi di dollari, quasi un terzo del valore raccolto in tutto l'anno scorso, secondo SPACinsider.com. E ci sono state 111 offerte di azioni aggiuntive da parte di società quotate negli Stati Uniti, raddoppiando il numero dallo stesso periodo dell'anno precedente, mostrano i dati di Dealogic.

Di solito, un'attività così frenetica porterebbe i grandi gestori di denaro a ritirarsi dalle azioni. Ma molti sostengono che le azioni di GameStop, AMC e altri titoli ad alto potenziale rappresentano le vere bolle e non rappresentano una minaccia per l'intero ecosistema finanziario. Gli analisti di Goldman Sachs dicono che la corsa dei titoli non redditizi, che secondo loro costituiscono circa il 5% del mercato complessivo, pone pochi rischi di contagio.

vlad tenev e baijy bhatt fondatori di robinhood

"Questi titoli non costituiscono la maggior parte del mercato azionario", ha detto Samantha McLemore, un gestore di portafoglio presso il money-manager Miller Value Partners da 3,5 miliardi di dollari. "Ci sono così tante aree del mercato che troviamo valutate in modo attraente".

A prima vista, il go-to degli investitori per misurare le valutazioni, il rapporto prezzo-utili, suggerisce che il mercato sembra costoso.

L'S&P 500 è attualmente scambiato a 22 volte i guadagni previsti per i prossimi 12 mesi, non lontano dalle 25 volte a cui l'indice era scambiato nel 2000, poco prima del crollo delle dot-com, secondo FactSet.

meme sul rally di gamestop 5

Ma questa è solo una parte del quadro. Quel livello sembra meno preoccupante una volta che i bassi tassi d'interesse e i guadagni, che dovrebbero crescere, sono presi in considerazione.

Una semplice spiegazione del perché gli investitori non hanno tirato indietro di più?

"L'abbiamo visto in passato: se si pensa di avere una bolla e si vende troppo presto, questo può essere un affare molto costoso", ha detto il signor Braakman di First American Trust.

ted cruz d'accordo con aoc

2 – LA GARA DEGLI OPPOSTI POPULISMI A INSEGUIRE I RIBELLI DI WALL STREET

Federico Rampini per “la Repubblica”

Non succede spesso che si trovino sullo stesso fronte la giovane deputata della sinistra democratica Alexandria Ocasio-Cortez, e il senatore repubblicano-trumpiano Ted Cruz. Ambedue hanno preso le difese della nuova "insurrezione" contro le élite: che stavolta non agita le piazze d'America ma gli schermi dei terminali Bloomberg , le sale trading di banche e fondi d'investimento, gli indici di Borsa. I politici delle due ali opposte sono scesi in campo per catturare le simpatie del "populismo di Borsa", destra e sinistra se lo contendono.

gamestop 2

È accaduto al termine di una folle settimana in cui i poteri forti di Wall Street - come gli hedge fund - sono stati presi d'assalto da una massa di piccoli risparmiatori dediti a comprare e vendere titoli online. L'episodio più noto ha avuto al centro GameStop, un'azienda di videogame che la grande finanza aveva condannato, con investimenti speculativi al ribasso; l'esercito popolare dei piccoli trader online ha fatto la scommessa opposta e ha stravinto, proiettando il titolo al rialzo del +1.600%.

alexandria ocasio cortez sul caso gamestop

Il fenomeno è reso possibile da innovazioni tecnologiche come le piattaforme digitali che consentono di piazzare ordini in Borsa gratis; e i social media dove la massa dei piccoli speculatori si coordinano e lanciano parole d'ordine sui titoli da comprare. Un ruolo lo hanno avuto anche i lockdown: i protagonisti della nuova finanza digitale di massa sono spesso giovani, bloccati in casa, talvolta coi portafogli rimpinguati dagli aiuti pubblici (in generale alla riduzione dei consumi ha corrisposto un aumento del risparmio disponibile).

la crescita di gamestop

Dall'establishment di Wall Street si sono levate proteste e denunce contro quella che sembra una manovra concertata, quindi possibilmente illegale. I grandi fondi hanno chiesto l'intervento dell'autorità di vigilanza sulla Borsa, la Securities and Exchange Commission (Sec). Una piattaforma digitale per trading in Borsa, Robin-Hood, per una giornata ha imposto restrizioni ai piccoli investitori.

gamestop

È a questo punto che sono scesi in campo i politici, tra cui la newyorchese Ocasio- Cortez e il texano Cruz: in difesa del popolo speculatore. Hanno piegato la Sec, che ha minacciato i broker colpevoli di ridurre la libertà d'investire dei piccoli risparmiatori online. Dietro la ripresa delle contrattazioni "selvagge" da parte dei trader online - piccoli risparmiatori trasformatisi in speculatori digitali fai-da-te - c'è stato venerdì un dietrofront dell'organo di vigilanza sui mercati finanziari. La narrazione sta diventando sempre più politica, popolo contro establishment, anche se per adesso i trader casalinghi badano solo a fare soldi.

wallstreetbets down

Finalmente è la massa a guadagnare, dopo un anno in cui la Borsa aveva arricchito in modo spropositato i vari Jeff Bezos ed Elon Musk. A sinistra il movimento che si scambia parole d'ordine e consigli d'investimento sulla comunità WallStreetBets nel social media Reddit, viene paragonato alla protesta di Occupy Wall Street contro i banchieri nel 2009. Nella destra radicale lo si considera una variante pacifica e pragmatica dell'assalto al Congresso. Oltre al populismo è presente una rivolta generazionale, i trader digitali sono spesso ventenni, e considerano la generazione dei genitori responsabile per lo stato calamitoso dell'economia.

