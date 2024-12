QUANDO SCOPPIERÀ LA BOLLA DEI MERCATI? – A WALL STREET L’INDICE S&P 500 SI AVVIA A CHIUDERE IL 2024 CON UN GUADAGNO DI QUASI IL 27%, DOPO IL BALZO DEL 24,2% DELL’ANNO SCORSO. E CON L'EUFORIA PER IL RITORNO DI TRUMP ALLA CASA BIANCA, SI PREANNUNCIANO ALTRI ANNI RUGGENTI – MA GLI ANALISTI AVVERTONO: ANCHE IN PASSATO SIMILI STRISCE POSITIVE SI SONO INTERROTTE BRUSCAMENTE, COME DOPO IL 1999. L'S&P 500 HA RAGGIUNTO UN PICCO ALL'INIZIO DEL 2000, PER POI CROLLARE PER DIVERSI ANNI…

L'S&P 500 si avvia a chiudere il 2024 con un guadagno di quasi il 27%, dopo aver toccato 50 massimi storici quest'anno. Questo si aggiunge al balzo del 24,2% dell'anno precedente, un biennio spettacolare che non ha eguali dai tempi del boom delle dot-com.

Questa volta non sono i titoli delle dot-com a spingere il mercato, ma i prezzi alle stelle delle aziende che operano nel settore dell'intelligenza artificiale. Nvidia, ad esempio, ha più che raddoppiato il suo valore dopo un'impennata di oltre tre volte nel 2023, perché i suoi chip sono alla base di gran parte della transizione all'intelligenza artificiale. Super Micro Computer, che produce server utilizzati per l'IA e altri tipi di calcolo, ha registrato un balzo di quasi il 48% quest'anno dopo essere più che triplicata l'anno scorso.

L'economia, nel frattempo, non è molto lontana dall'ultima recessione, che ha colpito in concomitanza con la pandemia COVID-19. Ma, cosa forse più importante, ha finora evitato una crisi che molti a Wall Street temevano fosse inevitabile dopo che la Federal Reserve aveva portato il tasso d'interesse principale ai massimi di due decenni nella speranza di rallentare l'economia per sconfiggere l'alta inflazione.

Cosa è successo alle azioni dopo quel fantastico biennio del 1998? Il mercato è salito ancora nel 1999, del 19,5%, grazie alla crescita dell'economia e alla bolla delle dot-com.

Molte voci a Wall Street sostengono che il mercato azionario potrebbe continuare a salire

nel 2025, anche se probabilmente non allo stesso livello.

SOSTENITORE DI TRUMP A WALL STREET

L'economia è ancora in crescita e la Federal Reserve sembra intenzionata a continuare a tagliare i tassi di interesse per facilitare le cose. Per questo motivo Jason Draho, responsabile dell'asset allocation per le Americhe di UBS Global Wealth Management, prevede che l'S&P 500 potrebbe chiudere il 2025 a quota 6.600, ad esempio. Si tratterebbe di un aumento di circa il 9% rispetto alla chiusura di lunedì.

Ma anche in passato simili strisce vincenti si sono interrotte bruscamente, come dopo il 1999. L'S&P 500 ha raggiunto un picco all'inizio del 2000, per poi crollare per diversi anni a causa dello sgonfiamento della bolla delle dot-com e della recessione economica del 2001.

Come allora, anche questa volta i critici definiscono il mercato azionario troppo caro dopo che i prezzi sono saliti più velocemente degli utili delle aziende. Inoltre, l'S&P 500 non ha registrato un calo di almeno il 10% quest'anno, e tali “correzioni” tendono a verificarsi ogni due anni.

Anthony Saglimbene, chief market strategist di Ameriprise, invita alla cautela.

“In fin dei conti, c'è troppo ottimismo e poca consapevolezza di ciò che potrebbe far deragliare lo slancio dei titoli per non spingere gli investitori razionali a frenare un po'”, ha detto Saglimbene.

