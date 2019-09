24 set 2019 18:00

QUANTE STORIE! - LA NUOVA FUNZIONE DI WHATSAPP: ORA POTETE CONDIVIDERE LE STORIES PER 24 ORE SU FACEBOOK! CHE IDEONA! QUANTE VOLTE AVETE FATTO O GUARDATO GLI STATUS A TEMPO SULL’APP PER CHATTARE? NESSUNA. E TE CREDO! GIÀ PERDIAMO ORE PER VEDERLE SU INSTAGRAM. A CHE SERVE IL DOPPIONE?- DIETRO A QUESTA IMPERDIBILE NOVITÀ C’È IN REALTÀ UNA COSA SERIA: CIOÈ IL PROGETTO DI ZUCKERBERG PER FONDERE LE DUE APPLICAZIONI ENTRO IL…