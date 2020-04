QUANTO CI COSTA LA POPOLARE DI BARI? IL FONDO INTERBANCARIO TUTELA DEPOSITI RIAPRE I RUBINETTI E CONCEDE OBTORTO COLLO ALTRI 54 MILIONI AI COMMISSARI – IL CORONAVIRUS OVVIAMENTE STA CONDIZIONANDO ANCHE IL SALVATAGGIO DELLA BANCA PUGLIESE. È STATO RIMESSO IN DISCUSSIONE IL PIANO INDUSTRIALE. IL FONDO DELLE BANCHE MORDE IL FRENO PERCHÉ CON LA PANDEMIA SPENDERE PER I CRAC DEGLI ALTRI DISTRAE RISORSE UTILI…

Rosario Dimito per “il Messaggero”

banca popolare di bari 5

Il Fondo Interbancario tutela depositi (Fitd) riapre nuovamente il rubinetto e obtorto collo, concede 54 milioni ai commissari della Popolare di Bari per coprire lo shortfall patrimoniale a fine marzo. La decisione è stata presa ieri all'ora di pranzo, dal consiglio presieduto da Salvatore Maccarone, riunito da remoto, sulla base di un parere del giorno prima, del comitato di gestione non propriamente favorevole, salvo la remissione alla delibera dell'organo supremo che ha comunque evidenziato molte riserve sulla prosecuzione del progetto di salvataggio. Ai primi di aprile dai commissari era arrivata al Fondo una lettera in cui si formalizzava la richiesta di 53,8 milioni, necessari ai fini delle segnalazioni di vigilanza del trimestre, come anticipato dal Messggero del 2 aprile.

MARCO JACOBINI CON IL FIGLIO GIANLUCA

Le perplessità nascono da un contesto ancora più fluido a causa del coronavirus che ha fatto venir meno alcune certezze di percorso e rimesso in discussione il piano industriale 2020-2024 che faticosamente sembrava prendere forma. A marzo quando due diligence e business plan avrebbero dovuto concludersi è scoppiata la pandemia con tutti i rivolgimenti sulla vita di tutti i giorni che inevitabilmente ha condizionato anche il salvataggio della popolare pugliese.

salvatore maccarone 2

DUE DILIGENCE IN CORSO

Questo significa che la due diligence non si sarebbe ancora conclusa da parte di Oliver Wyman, Bdo e Orrick per conto dei commissari Antonio Blandini ed Enrico Ajello cui partecipano Equita sim e doValue - aggiuntasi quest'ultima di recente - per Mcc (Rccd è lo studio legale), Kpmg e BonelliErede per la parte del Fondo banche.

banca popolare di bari 4

Quest'ultimo da qualche settimana morde il freno perchè a sua volta le banche sottoscrittrici, chiamate da questa crisi senza precedenti ad un ruolo e funzione delicata di sostegno incondizionato di imprese e famiglie, risentendo della situazione, sono restie a distrarre risorse rispetto alla mission principale. Il Fitd a fine dicembre 2019, aveva staccato un assegno di 310 milioni per ripristinare gli indici patrimoniali Cet 1.

banca popolare di bari 6

Poi un mese fa, dallo stato di avanzamento dei lavori, era emerso che il fabbisogno complessivo per il salvataggio, fissato inizialmente a 1,4 miliardi con l'impegno del Fitd a sottoscrivere 700 milioni, a causa delle ulteriori verifiche, sarebbe salito a 1,6 miliardi e l'apporto del consorzio volontario poteva salire a 900 milioni. Le verifiche hanno accertato accantonamenti su crediti per circa 440 milioni, sofferenze per 900 milioni, circa 39 milioni in più rispetto al 2019 e un livello di copertura vicino al 65%. Inoltre anche se la gestione straordinaria dei commissari non è obbligata a redigere un bilancio, la situazione contabile di periodo registrava una perdita di 435 milioni.

GIANVITO GIANNELLI

Detto questo, dalle preliminari interlocuzioni fra Tesoro, Mcc e Dg Comp, erano giunte dall'Europa perplessità su un esborso della banca pubblica superiore a 500 milioni, prima che il piano industriale possa accertare un raggiungimento di parametri di redditività (roe e irr) vicino a quello delle altre banche europeo salvate da un intervento pubblico.

banca popolare di bari 7 salvatore maccarone 3

Da parte del Fondo banche c'è una chiusura ad accollarsi gli altri 200 milioni perché farebbe saltare i parametri sul minor esborso. Comunque adesso il Fitd è stato costretto a far fronte all'emergenza, riservandosi però ulteriori valutazioni di un percorso che potrebbe allungarsi: l'assemblea per la spa e la ricapitalizzazione di giugno, potrebbe infatti slittare, causa incognita assembramenti per Covid-19.

jacobini e de bustis pop bari banca popolare di bari 2 banca popolare di bari 1 gianluca jacobini pop bari BANCA POPOLARE DI BARI BANCA POPOLARE DI BARI banca popolare di bari 3