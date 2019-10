QUANTO E’ SOSTENIBILE LA NOSTRA ENERGIA? - VIDEO: NELLA NUOVA CAMPAGNA ENEL SI VEDONO LE TECNOLOGIE GREEN E INNOVATIVE DELL'AZIENDA, E COME LE PERSONE POSSONO INTERAGIRE CON ENERGIE RINNOVABILI, RETI DIGITALI, MOBILITA’ ELETTRICA E SMART HOME. IL FILMATO DEL BACKSTAGE DELLO SPOT, CURATO DA SAATCHI & SAATCHI

Una ragazza che con un semplice movimento delle mani fa ruotare un mondo virtuale fatto di reti digitali davanti ai suoi compagni di classe; un bolide elettrico della Formula E che sfreccia in un circuito cittadino; amiche che ricaricano la propria auto nel garage di casa prima di uscire.

E ancora: mamma e figlia che respirano all’aria aperta e guardano il volo di un drone; un padre che coccola il proprio figlio per farlo addormentare. E’ con queste immagini che la nuova campagna multibusiness di Enel racconta come sostenibilità e innovazione giochino un ruolo fondamentale per l’azienda.

“La tua energia ti guida verso un mondo più sostenibile?”: è la domanda che nel video realizzato da Saatchi&Saatchi, per il web e i cinema, Enel prosegue il format di successo “What’s your power?”. L’energia è il motore della transizione verso un mondo più verde e le persone giocano un ruolo fondamentale in questo processo con le loro abitudini e i loro comportamenti virtuosi.

Un cambiamento possibile grazie anche a gesti quotidiani come quelli mostrati nel video. Le immagini iconiche delle riprese vengono riproposte anche sulla stampa attraverso gli scatti fotografici di Samuel Hicks della casa di produzione Sfera.

