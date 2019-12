UN REGALO DI NATALE PER TARANTO? ''ACCORDO DI MASSIMA RAGGIUNTO TRA I COMMISSARI E ARCELOR MITTAL''. IN REALTÀ IL COSIDETTO ''HEADS OF AGREEMENT'' NON È VINCOLANTE, MA INDICA LE BASI PER UNA FUTURA NEGOZIAZIONE CHE SI SVOLGERÀ FINO AL 31 GENNAIO. L'OBIETTIVO È ''LA RISTRUTTURAZIONE DEL CONTRATTO ORIGINARIO DI AFFITTO E VENDITA DELL'EX ILVA E PER L'OPERAZIONE FINANZIARIA DI RILANCIO DEL POLO SIDERURGICO''