QUEST’INVERNO POTREBBE ANDARE MEGLIO DEL PREVISTO – SECONDO GOLDMAN SACHS, I PAESI EUROPEI SAPRANNO RESISTERE AI TAGLI DI GAS DI PUTIN: NON SOLO, O NON TANTO PERCHÉ I PROBLEMI DI APPROVVIGIONAMENTO POTREBBERO ESSERE RISOLTI CON SUCCESSO, MA ANCHE E SOPRATTUTTO PERCHÉ IL PREZZO DEL METANO POTREBBE DIMEZZARSI – SARÀ, INTANTO IL MANCATO ACCORDO IN EUROPA SUL PRICE CAP HA FATTO CRESCERE DI NUOVO IL COSTO DELLA MATERIA PRIMA…

PUTIN E IL GAS - BY EDOARDOBARALDI

GAS CHIUDE A 217,9 EURO (+9,7%) SENZA IL PRICE CAP

(ANSA) - Torna a surriscaldarsi il prezzo del gas ad Amsterdam, con un'accelerazione nel finale di seduta, quando i future sul metano sono arrivati a toccare un massimo di 228,55 euro al megawattora (+15%). Il prezzo dei Ttf ha terminato le contrattazioni con un balzo del 9,7%, a 217,88 euro, mentre resta chiuso il gasdotto Nord Stream e l'Europa non è riuscita a trovare un accordo sul tetto al prezzo del gas.

SECONDO GOLDMAN SACHS, I PREZZI DEL GAS IN EUROPA POTREBBERO SUBIRE UN FORTE CALO QUEST'INVERNO

Articolo di “The Guardian” – dalla rasssegna stampa estera di “Epr comunicazione”

GAZPROM

Secondo l'analisi di una delle principali banche statunitensi, i Paesi europei sapranno resistere ai tagli di gas della Russia quest'inverno, poiché i problemi di approvvigionamento potrebbero essere stati "risolti con successo".

Goldman Sachs ha affermato che il prezzo del gas potrebbe più che dimezzarsi quest'inverno, dato che gli sforzi compiuti dai Paesi dell'UE per evitare grandi carenze si riveleranno efficaci.

TETTO LA QUALUNQUE - BY CARLI

Martedì Goldman ha dichiarato di prevedere che i prezzi del gas naturale all'ingrosso in Europa scenderanno da circa 215 euro (186 sterline) per megawattora a meno di 100 euro per MWh entro la fine del primo trimestre del prossimo anno, nell'ipotesi di condizioni climatiche tipiche dell'inverno. Si tratta di una cifra ben inferiore ai 213 euro previsti in precedenza – scrive The Guardian.

I Paesi europei si sono affrettati a riempire i loro depositi di gas prima dell'inverno dopo che la Gazprom russa ha ridotto le forniture, anche attraverso l'importante gasdotto Nord Stream 1 (NS1). La frenetica corsa alle forniture ha fatto salire il prezzo del gas all'ingrosso.

Questo mese Gazprom ha prolungato l'interruzione dei flussi di gas attraverso il gasdotto, senza fornire alcuna tempistica per la riapertura.

gazprom

Gli analisti di Goldman Sachs hanno dichiarato che: "La riduzione indefinita delle esportazioni di NS1 a zero lascia l'Europa nord-occidentale senza alcun gas russo in futuro. Sebbene spesso ci si chieda cosa succederà allo stoccaggio, crediamo che un approccio migliore sia quello di chiedersi cosa succederà ai prezzi, in modo che lo stoccaggio continui ad accumularsi come necessario.

"Questo è l'enigma che l'Europa ha risolto con successo nell'ultimo anno, con una combinazione di distruzione della domanda di gas in Europa e tra gli acquirenti di [gas naturale liquefatto] in altre parti del mondo, con conseguente accumulo di scorte superiore alla media".

PUTIN E IL GAS - BY EMILIANO CARLI

Gli analisti di Goldman hanno dichiarato di aspettarsi che gli impianti di stoccaggio siano pieni in media al 90% entro la fine di ottobre, prima di un obiettivo a livello europeo dell'80% entro il 1° novembre.

I governi sperano di creare una riserva di gas nel caso in cui le forniture dalla Russia vengano interrotte durante l'inverno. Anche alle imprese e ai consumatori viene chiesto di consumare meno energia.

Goldman ha dichiarato di aspettarsi che gli impianti di stoccaggio rimarranno pieni per oltre il 20% entro la fine di marzo del prossimo anno. "Questo, a nostro avviso, porrà le premesse affinché il senso di urgenza di distruggere la domanda che vediamo attualmente venga gradualmente sostituito da un senso di sollievo del mercato per aver superato l'inverno", hanno detto i suoi analisti.

gasdotti in europa MEME SU PUTIN E IL GAS vladimir putin GAS N ROSES - MEME BY CARLI PUTIN E IL GAS - BY EMILIANO CARLI