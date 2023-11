6 nov 2023 14:15

QUESTA VOLTA NON È SOLO UNA COPERTINA DI UNA RIVISTA: MARK ZUCKERBERG HA PRESO TROPPE BOTTE ED È FINITO IN OSPEDALE – IL FONDATORE DI FACEBOOK È RICOVERATO DOPO ESSERSI ROTTO IL LEGAMENTO CROCIATO ANTERIORE. È IL RISULTATO DELLA SUA OSSESSIONE PER LE ARTI MARZIALI MISTE, SPECIALITÀ IN CUI SI ALLENA ORMAI DA ANNI, E IN CUI LO VOLEVA SFIDARE ELON MUSK - LA COVER DI "WIRED" NEL 2018, CON "ZUCK" GONFIATO DI BOTTE...