SU QUESTO MATTONE EDIFICHERÒ LA MIA CHIESA – LA SANTA SEDE HA NEL SUO PATRIMONIO LA BELLEZZA DI 1.200 IMMOBILI DI PREGIO ALL’ESTERO, TRA LONDRA, PARIGI, GINEVRA E LOSANNA – FILIPPO DI GIACOMO: “LA DOMANDA CHE SORGE È: PERCHÉ ABBANDONARE AL PUBBLICO LUDIBRIO IL PALAZZO EX HARRODS DI LONDRA, VISTO CHE ERA UN OTTIMO INVESTIMENTO? NON È CHE SCANNANDO PUBBLICAMENTE UN AGNELLO SCELTO TRA I PIÙ MITI ED OBBEDIENTI SI È CERCATO DI NASCONDERE ALTRO, MAGARI A MALTA, A BUDAPEST?”

Estratto dell’articolo di Filippo Di Giacomo per il “Venerdì di Repubblica”

DON FILIPPO DI GIACOMO

La busta paga di luglio di tutti i chierici in servizio presso la Santa Sede e gli enti collegati, ha subito un prelievo di 50 euro.

Perché e in favore di chi non è dato sapere. Nella disinteressata acquiescenza papale, l'elevazione dello Stato della Città del Vaticano a tritacarne della Santa Sede continua senza tentennamenti.

Sempre a luglio l'Apsa, in teoria banca centrale dello Stato, ha pubblicato il bilancio del 2023.

papa francesco e la frociaggine

Chi sa leggere e sa far di conto […] ha motivi per sorridere. Si apprende che il Vaticano […] ha nel suo portfolio anche1.200 immobili di pregio all'estero: a Londra, Parigi, Ginevra e Losanna.

E che questi immobili sono gestiti dalle seguenti società vaticane: in Inghilterra, la British Grolux Investement, fondata nel 1932; in Francia la Sopridex fondata nel 1932; in Svizzera la Profima, fondata nel 1933. E si apprende che a Parigi si tratta di 752 unità immobiliari, a Ginevra e Losanna 344, a Londra 27.

IL PALAZZO DEL VATICANO A SLOAN SQUARE - LONDRA

A parte la […] mancanza di prudenza che uno Stato degno di questo nome dovrebbe avere per non mettere il proprio patrimonio in mano alla speculazione, la domanda che sorge è: perché abbandonare al pubblico ludibrio il palazzo ex Harrods di Londra, visto che era un ottimo investimento, comprato prima della Brexit e perciò beneficiando delle immunità fiscali degli enti sovrani, avendo ottenuto la licenza di ampliamento e il cambio d'uso a fini residenziali con utilità consolidate, e risparmi certi, se il mutuo negato dallo Ior fosse stato concesso? Non è che scannando pubblicamente un agnello scelto tra i più miti ed obbedienti si è cercato di nascondere altro, magari a Malta, a Budapest? Ah, saperlo...

papa francesco e la frociaggine meme by osho meme su papa francesco e la frociaggine 2 meme su papa francesco, la frociaggine e roberto vannacci meme su papa francesco e la frociaggine