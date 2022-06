“LA GUERRA STA PORTANDO A UNA MASSICCIA DISTRAZIONE DALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI A LUNGO TERMINE” - L'ECONOMISTA DELLA COLUMBIA UNIVERSITY, JEFFREY SACHS: “ALCUNI GOVERNI STANNO AUMENTANDO LA SPESA MILITARE E PROBABILMENTE SPENDERANNO MENO, NEL BREVE PERIODO, PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE. NEL FRATTEMPO, LA GUERRA E LE SANZIONI POTREBBERO FINIRE PER PROVOCARE UNA STAGFLAZIONE O UNA VERA E PROPRIA CRISI ECONOMICA GLOBALE. PER SUPERARE QUESTI COSTI È NECESSARIO PORRE FINE ALLA GUERRA ATTRAVERSO NEGOZIATI IN SETTIMANE, NON MESI O ANNI…”