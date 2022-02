5 feb 2022 19:24

QUIRINALE, SANREMO, OLIMPIADI: SI PARLA DI TUTTO MA NON DELL’ITALIA IN MISERIA – CI SONO DUE MILIONI DI FAMIGLIE E 5,6 MILIONI DI ITALIANI CHE VIVONO IN POVERTÀ – ALTO TASSO DISOCCUPAZIONE, AUMENTO DEL CARO VITA E STIPENDI BASSI: MENTRE DA NOI LE BUSTE PAGA SI SONO RIDOTTE DEL 3% ULTIMI 30 ANNI, IN GERMANIA SONO SALITE DEL 34% E IN FRANCIA DEL 31% - MA PER LA BCE, GLI AUMENTI DI STIPENDIO…