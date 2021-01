CONTANTI SALUTI A CHI CI VUOLE MALE - NONOSTANTE LA SPINTA DEI GOVERNI A FAVORE DEI PAGAMENTI ELETTRONICI, LE BANCONOTE CONTINUANO AD AUMENTARE: AL 31 DICEMBRE DEL 2020 IN EUROPA NE CIRCOLAVANO 1.435 MILIONI DI ESEMPLARI, 142 MILIONI IN PIÙ RISPETTO AL 2019 - C'È SEMPRE CHI VUOLE TENERE UNA PARTE DEI PROPRI RISPARMI IN UN FORMATO "FISICO", SOPRATTUTTO IN GERMANIA E NEL REGNO UNITO. POI CI SI È MESSO ANCHE IL VIRUS A COMPLICARE LE PROCEDURE PER I DEPOSITI IN BANCA…