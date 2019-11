28 nov 2019 18:26

"EY" THERE! – “PROGETTO ITALIA” NON HA ANCORA IL NOME DEFINITIVO MA HA GIÀ IL PRESIDENTE: È DONATO IACOVONE, ATTUALE AMMINISTRATORE DELEGATO DI “EY ITALIA” – NEL MAXI POLO DELLE COSTRUZIONI RIENTRERÀ ANCHE IL SALVATAGGIO DI ASTALDI, PER LA QUALE UNA SOCIETÀ DELLO STESSO GRUPPO, “EY ADVISORY”, HA FATTO DA CONSULENTE PER LA PROPOSTA DI CONCORDATO