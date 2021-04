"GOLDEN" GALA – IL MINISTRO DEI TRASPORTI GIOVANNINI NON ESCLUDE CHE IL GOVERNO POSSA ESERCITARE IL GOLDEN POWER SU AUTOSTRADE SE FLORENTINO PEREZ VA AVANTI CON LA SUA OFFERTA – IERI LA MAGGIORANZA SI È SPACCATA SUL RICORSO AI POTERI SPECIALI PER “BORSA ITALIANA”. FORZA ITALIA E LEGA HANNO VOTATO LA MOZIONE DI FRATELLI D’ITALIA CHE NON È PASSATA PER SOLI 21 VOTI…

Giusy Franzese per "il Messaggero"

enrico giovannini

Il governo non esclude di esercitare il golden power nel caso Aspi-Atlantia. «È un elemento che valuteremo una volta che le trattative saranno andate avanti» fa sapere il ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini. Precisando però che adesso bisogna « lasciare lavorare chi deve valutare le offerte».

Per il controllo di Autostrade per l' Italia, oltre all' offerta della cordata capitanata da Cassa depositi e prestiti con i fondi Blackstone e Macquarie, è arrivata anche la conferma che l' Acs di Florentino Perez si prepara a formulare una proposta d' acquisto vincolante. Domani è convocato il cda di Atlantia.

FLORENTINO PEREZ - ACS

Intanto proprio sul golden power ieri alla Camera si è spaccata per la prima volta la maggioranza che sostiene il governo Draghi. La possibilità di ricorrere al golden power per Borsa Italiana (la piazza finanziaria milanese è stata acquistata dalla francese Euronext col contributo di Cdp e Intesa Sanpaolo) era stata richiesta da Fratelli d' Italia.

euronext

La mozione, con parere contrario del governo, è stata appoggiata da Lega e Forza Italia e non è passata per soli 21 voti (215 no, 236 sì e 4 astenuti). I due partiti del centrodestra hanno poi dato il loro voto favorevole alla mozione della maggioranza che, tolta la questione golden power, impegna l' esecutivo ad «assicurare che all' Italia sia garantito un ruolo di primo piano sia a livello operativo sia di governance del nuovo sistema federale» nonché di «adottare ogni iniziativa utile, nell' ambito delle proprie competenze e della partecipazione azionaria in Cdp» per «tutelare in ogni sede e con ogni strumento di propria competenza lo strategico assetto economico finanziario di Borsa italiana e la sua autonomia».

CASELLO

Di golden power si è parlato anche al Senato per il settore siderurgico con l' ok all' unanimità a un ordine del giorno (prima firma Fdi) in cui il governo si impegna a tutelare il comparto come settore strategico.

ATLANTIA AUTOSTRADE florentino perez Florentino Perez Enrico Giovannini CASTELLUCCI AUTOSTRADE AUTOSTRADE PER L ITALIA liguria code in autostrada 2 roberto tomasi autostrade per l'italia IL VIDEO DI TONINELLI SU BENETTON E AUTOSTRADE enrico giovannini giuseppe conte