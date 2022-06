LA "MELA" SI ALLONTANA DAL DRAGONE - APPLE HA ANNUNCIATO CHE SPOSTERÀ LA PRODUZIONE DEI SUOI DEVICE DALLA CINA AD ALTRI PAESI DEL SUD EST ASIATICO – LA SCELTA È MOTIVATA DAI PROLUNGATI LOCKDOWN NEL PAESE, L’AUMENTO DELLE TENSIONI CON PECHINO A CAUSA DELLA SCARSITÀ DEI MICROCHIP, MA ANCHE DALLA VOLONTÀ DI DISTRIBUIRE GEOGRAFICAMENTE LE PROPRIE FILIERE – LA PRODUZIONE DEGLI IPAD SARÀ RILOCATA IN VIETNAM, MENTRE QUELLA DEGLI IPHONE…

Sara Bennewitz per “la Repubblica”

Più Vietnam e meno Cina nel futuro di Apple, che trasferirà la produzione dei suoi IPad, nel sud est asiatico. Il colosso di Cupertino va progressivamente riallocando la sua produzione uscendo da Pechino, verso nuove regioni dell'area dall'India (dove vuole più che raddoppiare la produzione di IPhone) a Taiwan. La forte delocalizzazione di parti e componenti in Cina, è un problema per il colosso guidato da Tim Cook e lo è stata sia all'inizio del 2020 per la scarsità di chip, sia con la pandemia e i prolungati lockdown del Paese finiti lo scorso maggio.

Insomma dopo anni turbolenti - ma in crescita- e in vista di un futuro che si presenta incerto, Apple si è decisa a distribuire le sue "uova su tanti panieri" e Paesi diversi. E questo a dispetto del fatto che la società prevedeva già di vendere meno IPhone nel 2022. E ancora prima che gli analisti - con l'inflazione in crescita e i tassi che salgono - si aspettassero comunque un calo della spesa in beni non necessari, o un ritardo all'acquisto. Di qui l'annuncio recente di finanziare il consumo e l'acquisto di prodotti. Morale: il titolo che a gennaio ha sfiorato quota 180 dollari, ora vale quasi un quinto in meno .

