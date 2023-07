"IL MONDO HA BISOGNO DI PIÙ ELETTRICITÀ" - ELON MUSK ESORTA I COLOSSI DELL'ENERGIA ELETTRICA A FARE DI PIÙ E ACCELERARE I LORO PROGETTI PER SODDISFARE LA CRESCENTE DOMANDA: "LA MIA MAGGIORE PREOCCUPAZIONE È CHE NON C'È UN SUFFICIENTE SENSO DI URGENZA" - IL BOOM DELLE AUTO ELETTRICHE E DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE, DUE SETTORE AFFAMATI DI ENERGIA, RICHIEDONO PERÒ UNO SFORZO MAGGIORE SECONDO GLI ESPERTI…

elon musk x

(ANSA) - NEW YORK, 29 LUG - "Abbiamo bisogno di più elettricità". Elon Musk esorta i colossi dell'energia elettrica a fare di più e accelerare i loro progetti per soddisfare la crescente domanda: "la mia maggiore preoccupazione è che non c'è un sufficiente senso di urgenza" nell'agire, ha detto il miliardario intervenendo a un incontro di PG&E, una della maggiori utility americana.

tralicci energia elettrica 1

L'industria dell'energia statunitense da anni incontra difficoltà a tenere il passo con la domanda e sta spendendo miliardi di dollari per rendere la sua rete più verde. Il boom delle auto elettriche e dell'intelligenza artificiale, due settore affamati di energia, richiedono però uno sforzo maggiore secondo gli esperti, incluso Musk. "Se si ha una domanda elettrica statica, come è avvenuto per anni negli Stati Uniti, allora avere progetti che richiedono un lungo tempo di realizzazione va bene. In uno scenario che cambia rapidamente è però necessario - osserva Musk - fare le cose più in modo più veloce".