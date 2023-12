PER ALTRI, INVECE, “CON L'AI CI HA MOSTRATO L’ARTE DEL POSSIBILE". QUELLO CHE E' CERTO E' CHE, CON SAM ALTMAN, NULLA SARA' COME PRIMA...

Elizabeth Dwoskin, Marc Fisher, Nitasha Tiku per Washington Post

Washington Post

Diverse settimane prima di essere estromesso dalla carica di CEO di OpenAI, Sam Altman ha chiamato il suo mentore di lunga data, il miliardario Peter Thiel, per parlare di come superare una delle sfide più grandi per la sua azienda.

Per soddisfare la crescente domanda delle funzionalità in continua espansione di ChatGPT e ottenere gli enormi profitti immaginati da Altman, OpenAI aveva bisogno di un'enorme potenza di fuoco computazionale.

Altman confidò a Thiel che stava cercando di creare un'azienda di chip, un'impresa estremamente costosa a causa dei costi di produzione. Per raccogliere il capitale, si sarebbe recato in Medio Oriente, tra cui Abu Dhabi e Arabia Saudita, e forse avrebbe sfruttato la sua potente rete nella Silicon Valley, tra cui Thiel's Founders Fund e Vinod Khosla, entrambi sostenitori di OpenAI.

Altman aveva trascorso gran parte del 2023 corteggiando il Congresso e i media tecnologici, cercando di dimostrare quanto la sua azienda fosse attenta alla protezione dai rischi dell’intelligenza artificiale.

Aveva raccontato loro di come non possedesse quasi nessuna azione in OpenAI, di come volesse rendere il processo di regolamentazione dell'intelligenza artificiale più democratico e di come la struttura unica della sua azienda assicurasse i sistemi di intelligenza artificiale nelle mani di direttori no-profit.

Ma ora, eccolo lì a chiacchierare con gli investitori del Medio Oriente legati a regimi autoritari, concludendo un accordo con la stessa ambizione di oltrepassare i confini che Altman aveva perfezionato in una carriera piena di contraddizioni.

Dall'adolescenza fino ai trent'anni, Altman, studente scappato dal college, prodigio negli affari e mago degli investimenti dietro ChatGPT, sembra saltare da un successo all'altro. Ha conquistato l'attenzione e il denaro delle élite della Silicon Valley, che sono rimaste colpite dalla probabile ascesa verso destini più grandi di quelli di un ambizioso ed esperto studente del secondo anno di Stanford.

DJ Kay Slay, Craig Thole, Sam Altman di Loopt

È arrivato al vertice del più influente incubatore di start-up della Valley all'età di 26 anni. Star del settore come Thiel, Khosla e Paul Graham hanno visto in Altman una figura magnetica in grado di espandere l'approccio del settore tecnologico in tutto il mondo.

La sua cacciata dalla start-up dell'intelligenza artificiale, l'ondata di sostegno per il suo ripristino e il suo rapido ritorno al suo ruolo di CEO lo hanno portato a un nuovo livello di fama, consolidando il suo posto nel piccolo canone dei nomi familiari del mondo tecnologico.

"Crediamo che Sam sia il miglior leader per OpenAI", ha affermato la portavoce di OpenAI Hannah Wong. "Il forte supporto da parte del suo team sottolinea che è un CEO efficace, aperto a diversi punti di vista, disposto ad affrontare sfide complesse e che dimostra attenzione al suo team."

Eppure, il crollo di Altman del mese scorso rispetto alla leadership di OpenAI, avvenuto sulla scia dell’ondata globale di paura ed eccitazione per i poteri e le insidie del chatbot ChatGPT dell’azienda, non è venuto dal nulla. I critici di Altman nutrono da tempo dubbi sul suo stile di gestione e sulle sue motivazioni.

Il consiglio di amministrazione di OpenAI è stato informato sugli sforzi di Altman per raccogliere fondi per un'impresa di chip in Medio Oriente, secondo quattro persone che hanno familiarità con la campagna di raccolta fondi. Ciò non era correlato alla decisione di licenziare Altman, hanno detto altre due persone. Tuttavia, è stato difficile capire "da quale prospettiva sta lavorando in una determinata situazione".

In un ambiente della Silicon Valley in cui le aziende spesso danno vita a culti della personalità attorno ai fondatori, Altman si è distinto con una vertiginosa gamma di interessi. Altman potrebbe non avere la singolare attenzione di Steve Jobs - o le sofisticate capacità tecniche per creare i prodotti che vende - ma, secondo fan e rivali, ha avuto fin dalla tenera età una straordinaria energia imprenditoriale, e una forza di volontà che ispira gli altri a fare del loro meglio in modo creativo.

Il venture capitalist Peter Thiel e? stato a lungo un mentore di Altman

Questo articolo si basa su più di due dozzine di interviste con colleghi attuali ed ex, concorrenti, amici di Altman e altri operatori del settore, molti dei quali hanno parlato, a condizione dell' anonimato, per discutere di rapporti personali delicati o di rapporti d'affari condotti in riservatezza.

Per alcuni, Altman potrebbe essere goffo e persino antisociale. Anche quando organizza una festa, “si ritira nella sua stanza abbastanza rapidamente. Ha una sorta di timer o un orologio sociale che gli impone di smettere di socializzare", ha detto l'investitore Lachy Groom, un caro amico. "Non è un tipo chiacchierone."

Altman celebra i successi ottenuti nella comunita? LGBTQ a San Francisco, 2017

Un altro caro amico, l'investitore Keith Rabois, ha ricordato di come, quando incontrò Altman per la prima volta, trascorse il loro primo ritrovo incollato a due telefoni diversi.

Eppure la primavera scorsa, durante una cena a porte chiuse con circa 60 membri del Congresso, Altman ha alternativamente entusiasmato i politici parlando del potenziale dell’intelligenza artificiale, affascinandoli con una dimostrazione di quanto velocemente ChatGPT potesse organizzare un discorso in sala, e implorandoli di imporre limiti alla tecnologia che lui stesso aveva scatenato. L’intelligenza artificiale, rivelò Altman, era uno strumento estremamente utile, non una creatura inquietante della fantascienza.

Altman a San Francisco il 16 novembre 2023

Altman era, dissero in seguito i membri del Congresso , imperturbabile, fiducioso, confortante.

"Non ho mai incontrato nessuno intelligente come Sam", ha detto il senatore Kyrsten Sinema, che ha trascorso molto tempo con Altman a Sun Valley, Idaho, la scorsa estate. “È introverso, timido e umile. Ma è molto bravo a creare rapporti con le persone e può aiutare il governo a comprendere l’intelligenza artificiale”.

Altman con i suoi fratelli, Annie, Jack e Max

In tutto il mondo, i modi di Altman sembravano rassicurare tutti, dai leader nazionali a uno studente quindicenne di Toronto a cui era stato diagnosticato un cancro e che aveva chiesto ad Altman aiuto con la sua ricerca nel 2021.

“È molto spaventoso quando uno nuovo, un'ambiziosa azienda tecnologica si fa avanti e dice: 'Costruiremo Dio e ci assicureremo che ne tragga beneficio tutta l'umanità'", ha detto Arnav Shah, che è diventato amico di penna del magnate. “Ma sono sicuro al 100% che se qualcuno costruirà questa cosa..., dovrebbe essere lui. Non riesco letteralmente a pensare a qualcuno di cui mi fiderei di più che abbia intenzioni più pure.

Altman al Senato il 18 maggio 2023

Il suo straordinario senso della "next big thing" lo ha portato a sostenere centinaia di start-up, tra cui una nuova città utopica, iniziative di longevità e fusione nucleare e Vita Brevis, uno speakeasy di San Francisco incentrato sull'arte. Si è unito a un gruppo di investitori della Silicon Valley che alcuni vedono come "re proto-filosofi", figure influenti dalle quali ci si aspetta che abbiano una visione dell’economia, della politica mondiale e della forma del futuro.

Altman è propenso a grandi dichiarazioni sulla politica (“La democrazia funziona solo in un’economia in crescita”) e ha persino preso in considerazione una candidatura a governatore della California dopo che Donald Trump è stato eletto presidente.

Ari Weinstein, Fouad Matin, Erika Reinhart e Altman nel 2016

Altman ha cercato confronti di questo tenore: "Vuoi anche essere tu stesso una curva esponenziale: dovresti mirare a far sì che la tua vita segua una traiettoria sempre crescente verso l'alto", ha scritto in un post sul blog intitolato "Come avere successo" nel 2019.

Ma nelle ultime settimane, in seguito al dramma interno a OpenAI, gli amici dicono che l’insolita capacità di Altman di tollerare dosi straordinarie di stress sembrava vacillare.

Altman si è presentato come un apostolo dell'altruismo, ma la sua avventura nell'intelligenza artificiale si è scontrata con correnti contrastanti di preoccupazione per il potenziale impatto della tecnologia sull'economia mondiale e sulla vita umana.

Altman alla Keio University di Tokyo il 12 giugno 2023

I personaggi straordinari che diventano amministratori delegati delle celebrità nella Silicon Valley sono a volte maghi della tecnologia e a volte intraprendenti costruttori di business, ma sempre al centro di intensi dibattiti sui loro obiettivi, motivazioni e metodi.

Nel caso di Altman, i suoi dipendenti, concorrenti, ammiratori e critici discutono sul suo atteggiamento a volte sprezzante verso gli altri (dice di non essere interessato alla “maggior parte delle persone”) e sulle sue posizioni contraddittorie sull’intelligenza artificiale (ha messo in guardia contro il ruolo della tecnologia nell’alimentare disinformazione e cancellando lavori, quindi eliminando ChatGPT sapendo che non era protetto da errori e dichiarazioni offensive.)

oliver mulherin sam altman

"Sam è l'unica persona che io abbia mai conosciuto che, laddove c'è una probabilità dell'1% di un risultato da trilioni di dollari, la ritiene qualcosa su cui fare affidamento", ha detto una persona che ha lavorato a stretto contatto con Altman.

“L’intero settore del venture capital darebbe di matto se dicessi loro che dovresti investire in questa cosa che costerà un sacco di soldi e che ha solo l’1% di possibilità di successo. Ma Sam direbbe: 'Interessante: quanto può essere grande?'"

Per quasi un decennio, Altman, 38 anni, è stato uno dei più importanti visionari per gli investimenti nel mondo tecnologico. Ha vinto la devozione - e il denaro - di importanti investitori, inclusi i suoi primi mentori chiave, Thiel e Paul Graham, uno dei fondatori di Y Combinator, l'incubatore di start-up tecnologiche che Altman sarebbe arrivato a gestire.

"Potresti paracadutarlo su un'isola piena di cannibali, tornare tra cinque anni e lui diventerebbe il re", scrisse Graham nel 2008. “Onestamente, Sam è, insieme a Steve Jobs, il fondatore a cui mi riferisco di più quando fornisco consulenza alle start-up. Per quanto riguarda il design, chiedo "Cosa farebbe Steve?" ma su questioni di strategia o ambizione chiedo: 'Cosa farebbe Sama?'” Si riferiva ad Altman con il suo soprannome, che è anche il suo nickname su Twitter e sul forum tecnologico Hacker News.

Quando Altman era al college, Graham disse, tre minuti dopo averlo incontrato: "Ricordo di aver pensato 'Ah, quindi questo è come doveva essere Bill Gates quando aveva 19 anni'". Ciò che Graham vide non era una profonda conoscenza della tecnologia. ma piuttosto “tenacia, adattabilità, determinazione… Queste sono le qualità di cui hai bisogno per vincere”.

stanford university e la silicon valley

Altman attirò per la prima volta l'attenzione degli investitori più importanti della Valley quando la sua start-up, Loopt, ottenne il sostegno di Y Combinator. Loopt, che ha sviluppato con il suo ragazzo, Nick Sivo, a Stanford, ha permesso agli utenti di smartphone di trovare e incontrare persone vicine e ha preceduto un mercato in forte espansione per l'utilizzo dei dati di localizzazione dei telefoni.

Essere finanziato da Y Combinator – in una prima serie di investimenti che includeva il colosso dei social media Reddit – si è rivelato più importante del futuro di Loopt.

L’azienda non ha mai avuto particolare successo, anche se Rabois ha notato che Altman ha mediato con successo accordi per Loopt con tutte le principali società di telecomunicazioni – un primo segno della sua abilità nel vendere idee a persone potenti.

silicon valley 3

A 19 anni, Altman “sembrava che avesse un quarantenne dentro di sé”, ha scritto Graham, uno dei fondatori dell’incubatrice. "Ci sono altri 19enni che sono 12 dentro." Altman non ricorrerebbe mai alla difesa del tipo “Sono solo un ragazzino” quando sfidato dai suoi anziani, ha detto Graham; piuttosto, la sua risposta a “È un'idea stupida” è stata “semplicemente guardare l'altra persona negli occhi e dire 'Davvero? Perché la pensi così?'"

peter thiel donald trump

Il suo sostenitore più importante è stato Thiel, l'uomo gay di più alto profilo della Silicon Valley e consigliere e amico di Altman almeno da quando ha venduto Loopt alla società di carte prepagate "Green Dot" per 43 milioni di dollari nel 2012.

Subito dopo la vendita, che Altman ha descritto come deludente (il suo incasso è stato di 5 milioni di dollari), ha raccolto 21 milioni di dollari – principalmente da Thiel – per avviare il proprio fondo di venture capital, chiamato Hydrazine Capital. Lo lanciò con suo fratello Jack, che viveva con Sam nella sua casa con quattro camere da letto in Dorland Street, nel Mission District di San Francisco.

peter thiel 3

Il legame di Altman con Thiel sbocciò: aiutò la società di venture capital di Thiel, Founder's Fund, ad avere accesso a start-up interessanti, e gli uomini a volte viaggiavano insieme per parlare agli eventi.

"Non è solo un'amicizia, come andare in giro a giocare a golf", ha detto una persona che ha familiarità con la relazione. “È qualcosa di molto più profondo di quello. Sam deve essere una delle due o tre persone più vicine a Peter. La persona ha detto che il legame Thiel-Altman aveva un solo parallelo: lo stretto legame di Thiel con un altro giovane la cui stella è rapidamente ascesa nella Silicon Valley: il CEO di Meta Mark Zuckerberg.

elon musk e donald trump ai funerali di berlusconi foto creata dall intelligenza artificiale

Le persone che conoscono questi uomini dicono che lo stile e l'approccio di Thiel agli affari sembrano aver plasmato Altman. Ad esempio, Altman è stato criticato per aver gestito OpenAI come un monopolio, minando la tecnologia open source e spingendo le aziende più piccole a lanciare prodotti attraverso la sua piattaforma - una strategia delineata da Thiel nel suo libro "Zero to One".

Thiel ha da tempo "seminato" capitale e accesso alla sua potente rete agli allievi emergenti. Altman ha adottato la stessa tattica: mette in contatto le persone per lavori futuri e si occupa di e-mail di una riga che dicono semplicemente "Incontra", secondo un'altra persona che ha lavorato con lui.

elon musk, il mondo ai miei piedi

Entrambi gli uomini sono networker riservati ma consumati, noti per aprire le loro numerose case e organizzare feste. Le feste natalizie di Thiel a Los Angeles e Miami sono eventi di prim'ordine per l'élite della Silicon Valley. Gli ospiti che hanno partecipato alle riunioni nella casa di Altman a San Francisco - possiede anche case alle Hawaii e nella Napa Valley - l'hanno descritta come calda, con candele e amici che offrono coperte per rannicchiarsi, un gradito contrasto con i modi a volte goffi di Altman.

Le persone che conoscono Altman dai tempi di Y Combinator dicono che mentre alcune start-up si sentivano ignorate da lui, il giovane investitore prestava attenzione alle persone e alle aziende che contavano di più: “Il suo dono più grande è stato rendere felici le due persone più importanti della sua vita : Paul Graham e Peter Thiel", ha detto una delle persone.

INTELLIGENZA ARTIFICIALE

"Ho avuto questa conversazione su ciò che rende Sama speciale centinaia di volte", ha detto il fondatore di una start-up finanziata da venture capital che frequenta ambienti simili. “È davvero bravo in tutta questa faccenda della 'mafia'. È quasi come una società segreta. C'è una ragione per cui così tanti presidenti provengono dalla Skull and Bones di Yale.

L'amico intimo concorda sul fatto che la capacità di Altman di riunire persone utili è la chiave del suo successo. "Ha coltivato relazioni così buone e sincere che può usarle per fare magie", ha detto l'amico. "Le persone sono state dei veri sostenitori per lui quando non era provato, e in una certa misura lui lo sta ripagando."

sam altman 1

Altman è rinomato per la sua lealtà verso coloro a cui tiene. Un custode del suo periodo al Loopt lavora ancora per Altman. Altman non ha riunioni programmate regolarmente, ma risponde immediatamente ai messaggi, secondo il suo coach personale, Matt Mochary. "Le persone all'interno dell'azienda si sbloccano immediatamente e le persone all'esterno dell'azienda si sentono totalmente amate", ha detto in un podcast. "Lo fa con le persone che rientrano nella sua cerchia di 'voglio che ti senta amato.'"

apple intelligenza artificiale

Presso Y Combinator, Altman è passato praticamente da un giorno all'altro da essere un prodigio con buoni contatti a diventare una delle figure più note della Silicon Valley. Trasformando l'incubatore da un campo di addestramento per start-up frammentario in una centrale di investimenti con tentacoli in luoghi e campi lontani, questo a sua volta lo ha reso una star.

META INTELLIGENZA ARTIFICIALE

"Una volta assunto il controllo di YC", ha detto un collega, "si sentiva come se avrebbe potuto incontrare chiunque". Meno di un mese dopo che Graham lo aveva nominato successore, Altman lanciò un appello a fondatori estremamente ambiziosi che costruissero start-up attorno a tecnologie rivoluzionarie, invocando SpaceX e Tesla di Elon Musk come esempi.

META INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Ha elencato aree di interesse come energia, intelligenza artificiale, trasporti e alloggi, infrastrutture Internet e istruzione. “Ora le piccole start-up possono fare ciò che prima richiedeva le risorse di uno stato”, ha dichiarato entusiasta Altman sul suo blog personale.

Molte persone hanno descritto Altman come un manager che sceglieva i potenziali vincitori e dava loro grande autonomia in modo che potessero dedicarsi ad altri suoi interessi. Anche in OpenAI, Altman “si considera più un investitore che un tipico CEO”, ha detto un altro caro amico.

GIORGIA MELONI - SUMMIT SULL INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Questo stile ha portato Altman fuori da Y Combinator. Alcuni lo percepivano come distaccato e assente. Ha detto alla gente quello che volevano sentire, hanno detto tre persone. Altri leader si sono risentiti per il fatto che Altman si “accaparrasse il merito” di aver creato start-up di successo, hanno detto i colleghi.

I colleghi arrivarono a vedere Altman come se stesse mandando avanti OpenAI e investendo in società Y Combinator con il suo fondo personale, Hydrazine. Emersero lamentele sul fatto che stava raccogliendo enormi profitti personali senza costruire e fornire consulenza a quelle società.

Nel 2019, questo sentimento ha portato Graham a volare a San Francisco dalla Gran Bretagna, dove viveva in semi-pensione dopo aver avuto dei figli. Il team dell'Y Combinator non vedeva Graham da anni. Graham ha convocato un breve incontro con i leader dell'azienda. Quindi ad Altman è stato chiesto di lasciare la stanza. Graham ha spiegato che Altman non sarebbe tornato in YC come presidente.

Cinque anni dopo che Altman aveva rilevato l’influente incubatore, Graham ha detto di non avere idea che Altman avesse dedicato così poco tempo a coltivare start-up presso la società e così tanta energia a occuparsi dei suoi progetti, hanno detto le persone.

Graham e sua moglie erano "i suoi più grandi fan e i suoi facilitatori", ha detto una delle persone che descrivevano la loro relazione in quel momento. Poi "si sono ribaltati".

INTELLIGENZA ARTIFICIALE - PREVISIONI SULLE ASPETTATIVE DI VITA

In un'e-mail al Post, Graham ha detto che sua moglie, Jessica Livingston, socia fondatrice di Y Combinator, aveva incoraggiato Altman a farsi da parte prima della sua visita a San Francisco, dopo che la coppia aveva appreso che sarebbe diventato CEO della nuova OpenAI.

"Dato che ha accettato immediatamente, sarebbe fuorviante usare la parola 'licenziato' per descrivere questo", ha scritto. Non ha risposto alle domande successive.

Una storia che Altman ha raccontato di se stesso a un evento Y Combinator simboleggiava il suo stile audace: cercando di conquistare un grosso cliente, Altman è volato al quartier generale dell'azienda e si è seduto nella hall tutto il giorno finché non hanno accettato di vederlo, secondo qualcuno che ha sentito Altman raccontare la storia .

vladimir putin dialoga con il suo doppio creato dall intelligenza artificiale 1

Dopo diversi incontri, i leader hanno dichiarato di voler visitare gli uffici di Altman. All'epoca, l'azienda di Altman era composta da sole cinque persone, quindi assunse alcuni amici del college per far sembrare più grande la sua attività. Ha detto che il piano ha funzionato e ha ottenuto il contratto.

legge ue per regolare l intelligenza artificiale

Le tattiche di Altman generano molti dibattiti nella Valley. Gli amici dicono che sembra lavorare senza stress, sempre occupato, sempre al telefono. Altri ancora sottolineano gli stessi tratti della personalità e vedono un venditore che conosceva pochi limiti.

Kamala Harris al summit di londra sull intelligenza artificiale

"Ambizione non è proprio la parola giusta per descrivere Sam", ha detto Groom, il suo caro amico. “È qualcosa di più simile all'inclinazione a dire 'Perché non pensare in grande?' Le aziende di intelligenza artificiale potrebbero dire: proviamo a raccogliere 10 miliardi. Sam dice, facciamo 100 miliardi – e c'è una sorta di casualità in questo. Ha una sorta di modo di pensare illimitato.

L INTELLIGENZA ARTIFICIALE USATA DAGLI ISRAELIANI A GAZA

Ha imparato a programmare quando aveva 8 anni. Quando da bambini giocavano ai giochi da tavolo, diceva a suo fratello che "devo vincere e sono responsabile di tutto".

Figlio di un promotore immobiliare e di un dermatologo, ha abbandonato il college per avviare un'impresa. È cresciuto nei sobborghi di St. Louis e ha ereditato una sensibilità da outsider che Thiel ha attribuito alla sua identità ebraica.

"Ho iniziato la mia carriera come una persona molto ansiosa e nervosa", ha detto Altman al podcast Art of Accomplishment l'anno scorso. Ciò lo ha lasciato, ha detto, “un po’ infelice..., tremendamente meno efficace e un leader molto peggiore”.

Poi ha scoperto la meditazione: sua sorella minore Annie, che da allora ha interrotto i contatti con la sua famiglia, ha detto di aver raccontato a Sam e agli altri fratelli della pratica e loro l'hanno presa in giro, quindi anni dopo, ha detto di essere rimasta sorpresa nel trovare Sam alle prese con la meditazione. Più recentemente, però, Sam ha detto nel podcast, ha quasi smesso di meditare, in parte perché non vuole perdere la motivazione al lavoro.

Elon musk al summit di londra sull intelligenza artificiale

Lui e Musk, CEO di Tesla e proprietario di quello che era Twitter, hanno creato OpenAI come organizzazione no-profit con l'obiettivo di mettere in guardia e proteggere il mondo da una tecnologia che Musk credeva potesse spazzare via l'umanità per sbaglio.

Altman sembrava essere d'accordo: "Lo sviluppo di un'intelligenza artificiale sovrumana è probabilmente la più grande minaccia alla continua esistenza dell'umanità", ha scritto sul suo blog personale prima del lancio dell'azienda nel 2015 , aggiungendo che "non deve essere necessariamente la scienza intrinsecamente malvagia per ucciderci tutti." Ma la promessa della tecnologia era troppo brillante per lasciarsela sfuggire. Aveva solo bisogno della giusta regolamentazione e lui voleva istituire un consiglio di amministrazione globale per stabilire i limiti per l’utilizzo dello strumento.

SUMMIT SULL INTELLIGENZA ARTIFICIALE A WASHINGTON

Annie ha detto che in quel periodo suo fratello era più concentrato sulle minacce umane, come la carestia o le rivolte, che potevano scatenare la violenza. "Le persone hanno poca motivazione a rubare quando hanno casa e cibo", ricorda di avergli detto dopo che aveva fatto un grosso acquisto di armi e oro.

Al momento del lancio dell'azienda, la retorica di Altman sui rischi legati all'intelligenza artificiale sembrava essere diventata più cauta.

summit sull intelligenza artificiale a washington 1

Alcune delle altre iniziative politiche di Altman sono rimaste bloccate alla fase sperimentale. A volte descritto come un democratico centrista, Altman ha preso posizione pubblica fin dall'inizio contro la candidatura presidenziale di Donald Trump nel 2016, definendo Trump "violento, irregolare e incline ad attacchi di rabbia", nonché "non idoneo a essere presidente".

arresto di donald trump immagine creata con l intelligenza artificiale di midjourney 4

Ma Altman ha anche attribuito a Trump il merito di “aver ragione su alcune grandi cose” e ha respinto le richieste di alcuni lavoratori del settore tecnologico che gli chiedevano di respingere il suo amico Thiel, che era diventato un schietto sostenitore di Trump.

Alcuni operatori tecnologici hanno accusato Altman di cercare di cooptare il loro movimento politico piuttosto che intraprendere uno sforzo duraturo per respingere Trump.

All’inizio della sua presidenza, quando Trump minacciò di creare un registro dei musulmani negli Stati Uniti, molti lavoratori tecnologici liberali firmarono l’ impegno “Mai più” , promettendo di non creare un simile registro. Altman ha risposto convocando una riunione ufficiosa in cui ai dipendenti è stato chiesto di scrivere idee per i “Valori dei lavoratori tecnologici”, ma l’iniziativa è svanita.

intelligenza artificiale 2

Nello stesso anno, Altman lanciò un esperimento per fornire un reddito di base universale – soldi sufficienti per vivere, disse – a un gruppo campione a Oakland, in California, per vedere se un omaggio in contanti potesse sostituire il lavoro tradizionale che l’intelligenza artificiale avrebbe potuto eliminare.

“Mentre la tecnologia continua a eliminare posti di lavoro tradizionali e viene creata nuova e massiccia ricchezza, vedremo una versione di questo su scala nazionale”, ha scritto Altman . “Quindi sarebbe bene rispondere ora ad alcune delle domande teoriche. Le persone si siedono e giocano ai videogiochi o creano cose nuove? Le persone sono felici e soddisfatte?”

google bard chatgpt 2

Altman sosteneva sempre più che “l’intelligenza artificiale potrebbe portare all’abbondanza di risorse”, il che significa che potrebbe eliminare un gran numero di posti di lavoro e concentrare le risorse nelle mani di pochi, ha affermato Matt Krisiloff, un amico ed ex collega di Altman che ha guidato il progetto del reddito universale e ora è a capo di una start-up sulla produttività in cui Altman ha investito.

google bard 4

"È convinto che se un giorno un'intelligenza artificiale potrà davvero operare come un essere umano - e ci saranno fabbriche che producono robot in grado di svolgere lavori infrastrutturali o agricoli... È molto importante capire come tali risorse vengono distribuite equamente affinché tutti possano trarne vantaggio”.

pro e contro intelligenza artificiale

Altman ha affermato che un reddito garantito “farebbe un progresso reale verso l’eliminazione della povertà”. Propose di dare a 100 famiglie di Oakland 1.500 dollari al mese. Quando l’esperimento è iniziato nel 2020, i termini erano cambiati: 1.000 persone avrebbero ricevuto 1.000 dollari al mese e un gruppo di controllo di 2.000 persone avrebbe ricevuto 50 dollari al mese e la sede si era spostata.

foto di papa francesco create dall intelligenza artificiale 6

L’esperimento, che Altman ha avviato con 10 milioni di dollari, è in corso, con risultati attesi nel 2024, ha affermato Elizabeth Rhodes, direttrice della ricerca di OpenResearch, un’operazione finanziata da Altman. Altman non ha rinunciato all'idea e ha accettato di non parlarne mentre l'esperimento è in corso.

"Scommetterei qualsiasi cosa che non avesse idea in cosa si stava cacciando", ha detto Rhodes. "Probabilmente stava pensando di autofinanziare una cosa più piccola... Nella Silicon Valley ci sono molti tempi di attenzione brevi, ma è rimasto coerente."

MICROSOFT INTELLIGENZA ARTIFICIALE 3

La coerenza si è rotta, secondo alcuni amici e critici di Altman, quando ha rilasciato ChatGPT, innescando il tipo di corsa agli armamenti aziendali che OpenAI era stata fondata per prevenire.

Tuttavia, la controversia in seno a OpenAI che ha portato al licenziamento e alla riassunzione di Altman il mese scorso non si è concentrata tanto sulla questione esistenziale di quanto sarà pericolosa l’intelligenza artificiale, ma su chi controllerà il percorso da seguire per la principale azienda mondiale di intelligenza artificiale – una battaglia che ha provocato per anni scismi all’interno della start-up.

intelligenza artificiale riproduce voci 7

Altman e Musk hanno fondato OpenAI nel 2015 in parte perché erano preoccupati che Google avesse acquisito DeepMind, un pioniere dell’intelligenza artificiale, e sembrava stesse precipitando verso il dominio. OpenAI ha reclutato alcuni dei talenti di DeepMind, configurando la società come un'organizzazione no-profit che, secondo loro, avrebbe lavorato a beneficio dell'umanità piuttosto che a scopo di lucro.

Alla fine Altman prese il controllo di OpenAI dopo un drammatico sconvolgimento innescato da Musk. Musk, secondo due persone che hanno familiarità con le discussioni interne, era frustrato dalla mancanza di progressi e ha proposto di tagliare metà del personale di OpenAI, una mossa che Altman ha rifiutato.

intelligenza artificiale discriminazione 2

Altman, al contrario, credeva che OpenAI avesse un disperato bisogno di più soldi per aumentare la potenza dei suoi computer e competere per i talenti con i giganti della tecnologia. La soluzione di Altman era quella di trasformare l'azienda in un'impresa a scopo di lucro, anche se sarebbe stata comunque governata da un consiglio senza scopo di lucro. Il cambiamento ha aiutato Altman a garantire un investimento di 1 miliardo di dollari da parte di Microsoft .

OREN GERSHON (A DESTRa) - MANAGER DEL TEAM INTEL DEDICATO ALL'INTELLIGENZA ARTIFICIALEI - CON IL NUOVO SUPER CHIP

Altman ha svolto un ruolo centrale nella selezione dei membri del consiglio, ha affermato una persona che ha familiarità con le attività del consiglio. "O erano suoi amici o erano persone che non avrebbero mai potuto scontrarsi con Sam senza essere distrutte".

Il passaggio al sistema for-profit maschera le tensioni interne. I dirigenti si sono lamentati, tra loro e apertamente, dello stile di gestione di Altman, definendolo manipolativo .

Cercando di allentare le tensioni, Altman ha portato con sé il suo assistente, Mochary, nel 2018, ma i dipendenti temevano che stesse riportando conversazioni private al CEO, secondo due persone che hanno familiarità con l'ambiente.

JERRY KAPLAN INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Preoccupazioni simili hanno portato alla decisione del consiglio nel 2023, secondo tre persone che hanno familiarità con il procedimento. Il Washington Post ha riferito che una revisione del comportamento di Altman da parte del consiglio è stata innescata da denunce di alti dirigenti che accusavano comportamenti manipolativi e ritorsioni.

Alla fine, la reputazione di Altman è stata solo corroborata dalla sua temporanea caduta.

"Non penso che sia un prepotente", ha detto Khosla, che ha rifiutato di commentare l'impresa del chip. "Fa solo domande difficili e a volte le persone ne sono minacciate."

"È il tipo di fondatore che può piegare la realtà", ha detto Hemant Taneja, amico di Altman e amministratore delegato della società di venture capital General Catalyst, aggiungendo che Altman lo aveva invitato a investire in OpenAI ma che aveva rifiutato perché non poteva comprendere la complessa struttura dell'azienda.

“Creando l’applicazione consumer più veloce e popolare di intelligenza artificiale generativa, ci ha mostrato l’arte del possibile…. Questa è la prima tecnologia in cui ogni CEO di ogni azienda in ogni settore sta ora pensando a come implementare l’intelligenza artificiale nella propria attività. È stato lui a farlo accadere”.