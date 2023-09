UNA RACCOMANDATA A PIAZZETTA CUCCIA – POSTE ITALIANE ENTRA NEL CAPITALE DI MEDIOBANCA CON UNA QUOTA SUPERIORE ALL’1% - L’INGRESSO DELLA PARTECIPATA PUBBLICA ARRIVA NEL BEL MEZZO DELLE GRANDI MANOVRE PER I NUOVI ASSETTI NEL CDA DELL’ISTITUTO, SUI CUI È IN ATTO UNA GUERRA TRA DELFIN (PRIMO AZIONISTA) E IL MANAGEMENT (NAGEL) - QUELL’1% PUÒ RISULTARE DECISIVO, ANCHE SE POSTE PRECISA: “NON ESERCITEREMO IL DIRITTO DI VOTO IN ASSEMBLEA” - L'ALLEANZA CON CALTAGIRONE IN "ANIMA"

matteo del fante poste italiane 4

1. POSTE NON ESERCITERÀ DIRITTO DI VOTO IN MEDIOBANCA

(ANSA) - ROMA, 30 SET - "Poste Italiane, in relazione a notizie apparse sui media, chiarisce i termini della partecipazione in Mediobanca. Per quanto concerne gli investimenti effettuati da Poste Vita, la compagnia detiene oltre 150 miliardi di euro di investimenti, tra questi anche titoli bancari e quotati, incluso Mediobanca. L'azienda, come da prassi consolidata, non eserciterà il diritto di voto nell'assemblea del 28 ottobre". Lo si legge in una nota di Poste.

2. MEDIOBANCA, NUOVO AZIONISTA IN CAMPO POSTE ITALIANE È ENTRATA NEL CAPITALE

Estratto dell’articolo di Francesco Spini per “La Stampa”

I SOCI DI MEDIOBANCA A SETTEMBRE 2023

Spuntano le Poste Italiane nel capitale di Mediobanca. Secondo fonti finanziarie, la società di servizi e logistica controllata dallo Stato – con il Tesoro al 29,26% e Cdp con un altro 35% – è entrata con una quota superiore all'1% nel capitale di Piazzetta Cuccia pur restando sotto la soglia del 3%, oltre cui sarebbe scattato l'obbligo di comunicazione al mercato.

Il suo ingresso fa rumore perché arriva nel mezzo delle grandi manovre in vista dell'assemblea che il 28 ottobre stabilirà i nuovi assetti del cda della banca guidata da Alberto Nagel divenuta col tempo un fortino sotto assedio.

FRANCESCO MILLERI

Il banchiere sarà sicuramente riconfermato amministratore delegato, in quanto figura al secondo posto dietro il presidente Renato Pagliaro nella lista presentata dal consiglio di amministrazione e destinata ad avere la maggior parte delle seggiole.

Entro martedì però […] la Delfin, finanziaria della famiglia Del Vecchio e primo socio della banca, presenterà a sua volta la sua squadra di candidati per i posti di minoranza. La battaglia starà proprio in questo, nel pesare gli schieramenti in campo: nel caso Delfin dovesse prevalere nei voti, potrebbe schierare nel board una minoranza ben più corposa delle due seggiole previste da statuto […] e nelle ultime ore si consolidano le indiscrezioni secondo cui la sua sarà una lista «lunga» da 5 candidati. I nomi che circolano sono quelli di Sandro Panizza, ex manager delle Generali, Sabrina Pucci, ex consigliera del Leone.

VITTORIO GRILLI

Inoltre torna a rimbalzare nelle indiscrezioni anche l'ipotesi di Vittorio Grilli, ex ministro e banchiere che in caso di elezione dovrà scegliere tra la seggiola in Mediobanca e la poltrona da chairman del Cib Emea di J.p. Morgan.

[…] L'ingresso di Poste conta molto proprio perché la partita si gioca sul filo di lana e la quota superiore all'1% in mano alla società a controllo pubblico può risultare potenzialmente determinante nel deciderne l'esito.

Delfin parte da una base del 19,8% [...]. Sulla sua lista dovrebbero poi convogliare i voti di Francesco Gaetano Caltagirone, secondo socio della banca col 9,9%, dopo che [...] sono naufragate le trattative con il cda di Mediobanca che richiedeva impegni stringenti, e ritenuti inaccettabili dall'imprenditore romano, in cambio di un posto nel listone di maggioranza.

Alberto Nagel

Accanto a loro si potrebbero schierare una serie di imprenditori al di fuori (ma anche dentro, visto le esternazioni in tal senso di Romano Minozzi) dell'accordo di consultazione.

Il cda di Mediobanca invece può contare su quasi il 10,8% del patto più un nocciolo duro di fondi. Dire quanto pesino oggi è arduo, proprio alla luce dei passaggi di mano degli ultimi mesi, come dimostra il caso Poste.

francesco gaetano caltagirone

La quota complessiva degli investitori istituzionali sarebbe comunque scesa ben al di sotto del 43% conteggiato all'ultimo stacco di dividendi di ottobre. Quanti di loro, poi, si presenteranno alla riunione dei soci? Unipol (1,9%) non si è espressa ma dovrebbe votare con il cda, i Benetton (2,2%) decideranno all'ultimo ma potrebbero scegliere una posizione di neutralità. Il resto lo farà l'affluenza, ma tutto si giocherà in un pugno di voti.

MEDIOBANCA

Cosa farà dunque la società pubblica guidata da Matteo Del Fante all'assemblea? Sulla scena finanziaria nel recente passato si ricorda l'alleanza tra Poste e Gamma, società del gruppo Caltagirone: insieme hanno stretto un patto di sindacato in Anima, finalizzato alla creazione e al voto di una lista di minoranza all'ultima assemblea della società di gestione del risparmio. Basta per dire che le Poste si schiereranno con Delfin? No, ma è un indizio. [...]

FRANCESCO MILLERI LEONARDO DEL VECCHIO

FRANCESCO MILLERI E LEONARDO DEL VECCHIO CON I RAY BAN STORIES - GLI OCCHIALI SMART DI LUXOTTICA E FACEBOOK