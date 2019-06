LA REALTÀ SUPERA LA SATIRA: MAX GIUSTI NEI PANNI DI LOTITO CHE SI COMPRA L'ALITALIA! VIDEO: ERA IL 2008 E IL COMICO IMMAGINAVA IL PRESIDENTE DELLA LAZIO CON LE SUE IMPERDIBILI RICETTE PER SALVARE LA COMPAGNIA DI BANDIERA: ''PUNTO PRIMIS, VIA I SALVAGENTI. TANTO SE CASCA, CASCA, NON È CHE TE METTI LÀ A GONFIARE LA CIAMBELLETTA. PUNTO SECUNDIS…''

Ilaria Del Prete per www.leggo.it

Quando la realtà supera la satira, può succedere anche di ritrovarsi Max Giusti profeta. Leggo è entrato in possesso di un video esclusivo che lo testimonia. Era il 2008 quando il comico, calato nei panni di Claudio Lotito, aveva immaginato l'acquisto di Alitalia da parte del presidente della Lazio. Undici anni dopo, il tempo ha dato ragione a Max, e la profezia si è avverata: Lotito ha formalizzato un'offerta per l'acquisto della compagnia di bandiera.

max giusti nei panni di claudio lotito

Il video esclusivo scovato da Leggo è stato realizzato nel 2008 per un evento live del comico al Palalottomatica di Roma e mai trasmesso in tv. Il Max Giusti-Lotito aveva già all'epoca le idee ben chiare su come risollevare le sorti di Alitalia. La ricetta è semplice e si basa su quattro punti. Punto primis ridurre i costi togliendo i salvagenti: «Se casca, casca. Non è che ti metti là a gonfiare la ciambelletta».

In secundis, introdurre i posti in piedi per incrementare il mercato economico finanziario: «Chi rimane in piedi, ruba il portafogli a quello d'avanti».

Ancora, nelle tratte brevi eliminare i co-pilota: «A che serve? Qui prodes?».

Infine, un altro taglio costi eliminando al collaudo. E se manca un'ala? «Mettiamo i ciccioni dall'altro lato per bilanciare».

MEME SULL INGRESSO DI LOTITO IN ALITALIA max giusti nei panni di claudio lotito CLAUDIO LOTITO