REGALO DI PASQUA: IL CONTO IN BANCA PROSCIUGATO – IERI MIGLIAIA DI CORRENTISTI DI BNL SI SONO TROVATI ADDEBITI MULTIPLI DI RATE DI MUTUO, PAGAMENTI ELETTRONICI O ALTRE SPESE, CHE HANNO DECURTATO O ANCHE MANDATO IN ROSSO IL SALDO – DOPO ALCUNE ORE, L’ISTITUTO HA RISOLTO IL PROBLEMA “TECNICO-OPERATIVO” E TUTTI I MOVIMENTI INDEBITI SONO STATI STORNATI – ESCLUSO UN ATTACCO INFORMATICO DA PARTE DI HACKER – IL CODACONS ANNUNCIA UN’AZIONE LEGALE PER RICHIEDERE “UN INDENNIZZO DA 500 EURO A CLIENTE”

Estratto dell’articolo di Andrea Greco per “la Repubblica”

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS

Non una vigilia di meditazioni e preghiere pasquali per i clienti di Bnl, del gruppo Bnp Paribas. Centinaia di correntisti ieri mattina si sono trovati sul conto corrente addebiti multipli di rate di mutuo, pagamenti elettronici o altre spese, che hanno decurtato o anche mandato in rosso il saldo.

Molti clienti in mattinata avevano descritto, sulla piattaforma X, i disagi registrati, compresa l’impossibilità di parlare con i call center. Il problema è rientrato durante la mattinata, dopo un disservizio durato diverse ore. Nel pomeriggio la banca, dal 2006 a trazione francese, ha fatto sapere che tutti i movimenti indebiti erano stati stornati, ripristinando la normale operatività anche a livello contabile. Ore prima la banca aveva annunciato, sulla app dei clienti, che il ripristino dei saldi corretti sarebbe stato effettuato «in data 3 aprile».

«In mattinata si è verificato un problema di natura tecnico-operativa che ha comportato addebiti multipli sui conti correnti per diversi clienti della banca – riportava un comunicato emesso in giornata - . Bnl Bnp Paribas si è prontamente attivata per risolvere l’anomalia che è stata definitivamente superata alle ore 11 di ieri mattina. La banca ha informato la clientela tramite i propri canali e si scusa per l’inconveniente».

Secondo fonti della banca le anomalie sono state causate da un problema tecnico, che ha generato alcuni comandi erronei. Di primo mattino sulla app dei clienti era comparso un monito preparatorio: «Potresti riscontrare addebiti multipli sui movimenti di conto corrente. Abbiamo individuato la causa dell’anomalia e stiamo già lavorando per ripristinare la situazione corretta nel più breve tempo possibile. Ci scusiamo per il disagio». Errore tecnico, dunque, mentre non ci sono elementi per ipotizzare un attacco informatico a fini truffaldini. [...]

Il Codacons annuncia già un’azione legale […] L’associazione di consumatori sta preparando un modulo per richiedere «un indennizzo da 500 euro a cliente».

