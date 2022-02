E RENDI A NOI IL NOSTRO DEBITO! - AL 31 DICEMBRE DEL 2021 IL DEBITO PUBBLICO ERA PARI A 2.678,4 MILIARDI: LO RENDE NOTO LA BANCA D'ITALIA RICORDANDO CHE A FINE 2020 IL DEBITO AMMONTAVA A 2.573,5 MILIARDI (155,6 PER CENTO DEL PIL)…

(ANSA) - Al 31 dicembre del 2021 il debito delle Amministrazioni pubbliche era pari a 2.678,4 miliardi: lo rende noto la Banca d'Italia ricordando che a fine 2020 il debito ammontava a 2.573,5 miliardi (155,6 per cento del PIL). L'aumento in valori assoluti del debito nel 2021 (104,9 miliardi) ha riflesso sia il fabbisogno delle Amministrazioni pubbliche (92,1 miliardi) sia l'incremento delle disponibilità liquide del Tesoro (5 miliardi, a 47,5). In rapporto al Pil - il dato verrà diffuso il 2 marzo con i valori Istat - è atteso un calo.

