MONTEPASCHI LA RESA DEI CONTI

Francesco Spini per "la Stampa"

L'assetto di vertice del Monte dei Paschi diventa occasione di scontro tra il governo e parte della sua stessa maggioranza. L'ennesima grana, insomma. È Matteo Salvini, tra gli altri, a porre sul tavolo la questione: «La politica non può mettere in discussione l'amministratore delegato di Mps, Bastianini, che ha ottenuto i migliori risultati degli ultimi anni», dice il leader della Lega.

Il quale incalza: «Il ministro Franco chiarisca: davvero è in discussione un manager che ha dimostrato che Mps può camminare? ». A porre in dubbio la permanenza di Guido Bastianini sulla seggiola più importante di Rocca Salimbeni sarebbe stato, da ultimo, una settimana fa Alessandro Rivera, direttore generale del ministero dell'Economia, in una riunione cui avrebbero preso parete anche altri dirigenti del dicastero. Una stretta giunta dopo un pressing che parte da lontano.

Tra Rivera e Bastianini, raccontano nei corridoi, non c'è mai stata sintonia, a dispetto dei risultati che, in questa storia, sembrano contare assai poco. Il marchio dei 5 Stelle impresso sulla nomina dell'ad sembra non godere più di gran credito.

Fa niente se il cambio, come notano gli analisti di Equita, rischierebbe di rallentare le discussioni con l'Ue sul piano e sull'aumento di capitale da almeno 2, 5 miliardi. Fatto sta che il ticchettio degli orologi di Siena scandisce il tempo che intercorre di qui al cda di lunedì, definito da più parti cruciale.

Due gli scenari: un passo indietro di Bastianini, opzione che finora il manager non ha mai mostrato di considerare, o una sfiducia del cda con il ritiro delle deleghe. Diversi i nomi circolati per prenderne il posto. Più avanti di altri, quanto a chance, sarebbe Luigi Lovaglio, ex numero uno del Credito Valtellinese, banca poi finita alla francese Crédit Agricole. Un cambio della guardia però così irritualmente strombazzato rischia di saltare ancora una volta. La Lega, come visto, ne fa punto d'onore.

Ma non è sola. Ovviamente ci sono i 5 Stelle con Riccardo Fraccaro che esalta la scelta a suo tempo esercitata su Siena, definendo l'ad un «esempio di competenza e di discontinuità rispetto alle gestioni passate». E cacciarlo sarebbe «alquanto grave». La collega di partito Carla Ruocco da presidente della commissione di inchiesta sulle banche annuncia per il 15 febbraio l'audizione del ministro Franco che però, quel giorno, sarà al G20. Gran caos.

Ci sono pure esponenti del Pd a difendere il manager, come l'ex capogruppo al Senato, Andrea Marcucci, secondo cui «Guido Bastianini ha ben operato in questo periodo così difficile per Mps» e che si augura che «Franco smentisca».

O il governatore della Toscana, Eugenio Giani, il quale assicura che parlerà col ministro. In tutto questo, secondo l'agenzia internazionale Bloomberg, il governo starebbe cercando di anticipare la vendita a Mcc di alcuni sportelli nel Sud Italia ancor prima di trovare, saltata l'ipotesi Unicredit, un acquirente dell'intera banca, che il Tesoro - bruciata la prima scadenza - dovrà vendere. Entro quanto tempo lo decideranno le interlocuzioni in corso tra Roma e Bruxelles.

