1 feb 2022 08:12

NON DITE CHE NON VE L’AVEVAMO DETTO - COME DAGO-ANTICIPATO (A DICEMBRE), L’AD GRILLINO DI MPS, GUIDO BASTIANINI, SALTERÀ. L’ADDIO DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO È DATO PER SCONTATO, E PRESTO POTREBBE ESSERE ANNUNCIATO - IL MEF STA VALUTANDO UNA ROSA DI NOMI PER PRENDERE IL SUO POSTO: CI SONO L’EX AD DI UBI MASSIAH E FABRIZIO PALERMO, ALESSANDRO VANDELLI E LUIGI LOVAGLIO