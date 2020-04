GARANZIA CANAGLIA – UN PRESTITO DI 100MILA EURO DALLE BANCHE, CON LA GARANZIA STATALE DEL DECRETO LIQUIDITÀ (E SENZA IPOTECA) PUÒ COSTARE FINO AL 14% DI INTERESSI ANNUI – GLI ISTITUTI NON SI FIDANO E HANNO PAURA DI FINIRE GAMBE ALL’ARIA: DITE A CONTE CHE IL SUO “POTENTE BAZOOKA” SI È GIÀ INCEPPATO IN UN MARE DI BUROCRAZIA – NEL FRATTEMPO IN GERMANIA DANNO SOLDI VERI E A FONDO PERDUTO ALLE AZIENDE IN MENO DI UNA SETTIMANA…