RINASCIMENTO SENESE – CON L’ASSOLUZIONE DI PROFUMO E VIOLA, MPS PUÒ LIBERARSI DI UN BEL PO’ DELLE RISORSE ACCANTONATE NEGLI ANNI PER I RISCHI LEGALI: IL RILASCIO MINIMO POTREBBE AGGIRARSI INTORNO A 200 MILIONI, MA POTREBBE ARRIVARE FINO A 550 – UNA OTTIMA NOTIZIA PER IL TESORO, PRIMO AZIONISTA DEL “MONTE”, E ANCHE PER LA FUTURA VENDITA A UN PRIVATO. BANCO BPM CONTINUA A SFILARSI, RESTA IN PISTA L’OPZIONE BPER, MA CI VORRÀ TEMPO…

Estratto dell’articolo di Francesco Spini per “La Stampa”

Con l'assoluzione di Alessandro Profumo e di Fabrizio Viola raggiungono quota diciotto le sentenze favorevoli al Monte dei Paschi di Siena. Ma è soprattutto con quest'ultima, unita a quelle relative alle pretese risarcitorie (in sede civile) del fondo Alken e della chiusura favorevole in Cassazione del processo Mussari-Vigni che arriva la svolta.

In Borsa sanno bene che il vento è cambiato e il +2,93% di ieri […] è eloquente. L'ex grande malata della finanza italiana, Rocca Salimbeni, vede calare la febbre […] e può consolidare il ritrovato appeal sul mercato. Ma prima ancora di possibili nozze, i vantaggi per il Monte saranno anzitutto economici.

Ai tempi della sentenza Vigni sono stati derubricati a rischio remoto 1,2 miliardi di euro e secondo alcuni analisti la decisione presa ieri dalla Corte d'Appello potrebbe valere una cifra analoga, circa un miliardo tra cause e costituzioni di parti civili.

In questo ambito sarà da vedere quali risorse potranno essere liberate in termini di accantonamenti a copertura dei rischi di soccombenza. In tutto si tratta di circa 1,1 miliardi di euro messi da parte perché non si sa mai. Di certo, perché così l'ad Luigi Lovaglio ha detto in tempi non sospetti, […] la decisione favorevole aprirà ora un «processo che potrà tradursi in un vantaggio economico» per l'istituto.

Gli analisti di Mediobanca Securities hanno immediatamente fatto rullare la calcolatrice, stimando come «il minimo rilascio in termini di accantonamenti potrebbe aggirarsi intorno a 200 milioni» ma potrebbe anche «arrivare fino a 550 milioni», se tutti i reclami extragiudiziali fossero riclassificati come rischi remoti.

Se invece ad essere riclassificati fossero i soli reclami già approdati in tribunale il rilascio di accantonamenti […] potrebbe raggiungere quota 0,36 miliardi. In ogni caso i tempi sono un'incognita e gli stessi analisti ritengono che nel quarto trimestre prevarrà la prudenza, non foss'altro perché resta in piedi il procedimento sugli Npl, ancora in fase preliminare.

In ogni caso le tre sentenze principali (Mussari-Vigni, Alken e ora Viola–Profumo) promettono di porre fine all'assalto alla diligenza. Come quello perpetrato per mesi da un solo studio legale in particolare: Martingale. Arrivano da lì, raccolti tra fondi e investitori, buona parte degli 1,8 miliardi oggetto di reclami stragiudiziali, spesso in termini vaghi e generici.

[…] Il ritrovato appeal, Siena lo ha dimostrato anche di recente, quando il Tesoro nel giro di pochi minuti è riuscita a piazzare il 25% del capitale detenuto a oltre 150 fondi nazionali e internazionali. Non solo: Moody's ha alzato il proprio giudizio sulla banca, la Bce ha abbassato i requisiti di capitale per il 2024.

[…] C'è sempre la via dell'aggregazione, cara al governo: puntare all'operazione che faccia nascere il terzo polo dietro i big Intesa Sanpaolo e Unicredit. Banco Bpm oggi presenterà il piano industriale e traccerà una strada senza acquisizioni. Resta Bper che, digeriti gli ex sportelli di Ubi e Carige, magari con un nuovo vertice, potrebbe considerare l'operazione fin qui sempre negata. In ogni caso, nessuna fretta: l'emergenza a Siena è terminata.

