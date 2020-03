RINVIATO PER VIRUS – DALL’RC AUTO AI CONTRIBUTI PER LE COLF FINO AGLI SFRATTI: TUTTE LE SCADENZE RINVIATE PER LE FAMIGLIE. FINO AL 31 MAGGIO SARÀ ALLUNGATO IL TEMPO PER POTER PAGARE LA SANZIONE RIDOTTA DELLE MULTE. GLI ADEMPIMENTI FISCALI CHE SCADONO A MARZO SONO SPOSTATI AL 31 MAGGIO. CI SARÀ PIÙ TEMPO PER LAUREARSI E ANCHE PER PAGARE I CONTRIBUTI A COLF E BADANTI

Da www.ilsole24ore.com

rc auto1 roberto gualtieri si congratula con giuseppe conte per l'informativa sul mes

Rc auto, ma anche sfratti, contributi per le colf, rinnovo dei documenti di identità. Il decreto legge “Cura Italia” per fronteggiare l’emergenza coronavirus rinvia tutta una serie di scadenze per le famiglie. Il provvedimento, entrato in vigore il 18 marzo, si accinge a iniziare dal Senato l'iter di conversione in legge. Ecco le novità per alcuni adempimenti.

Un mese in più per pagare la Rc auto

Le polizze RcAuto saranno valide per un mese dopo la scadenza, anziché gli attuali 15 giorni. Fino al 31 luglio, si legge nella norma, il termine entro cui “l'impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza, è prorogato di ulteriori quindici giorni”.

multa

Più tempo per pagare le multe in misura ridotta

In via eccezionale, e fino al 31 maggio 2020, si stabilisce che la sanzione ridotta del 30% per violazioni del codice della strada si potrà pagare entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione (e non entro 5 giorni).

Gestione affitti: sospesi tutti gli sfratti fino al 30 giugno

sfratto

Il decreto “Cura Italia” prevede che siano sospesi tutti gli sfratti fino al 30 giugno. La norma sospende “l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo”.

Il 31 maggio pagamento dei contributi colf e badanti

colf nude 3

Più tempo per le famiglie per pagare i contributi previdenziali e assistenziali e i premi per l'assicurazione obbligatoria del personale domestico, colf e badanti, che slittano al 31 maggio 2020.

auto tasse

Slittano al 31 maggio gli adempimenti fiscali

Tutti gli adempimenti fiscali con scadenza tra l' 8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 sono spostati al 31 maggio.

Tariffe Tari a fine giugno

rifiuti

Slitta a fine giugno anche il termine per l'approvazione delle tariffe Tari

Più tempo per laurearsi

Spesso nelle famiglie vivono ragazze e ragazzi che studiano. Nel decreto “Cura Italia” viene prorogata al 15 giugno l'ultima sessione di laurea dell'anno accademico 2018/2019. E vengono prorogati tutti i termini connessi all'adempimento di scadenze didattiche e amministrative funzionali allo svolgimento dell'esame di laurea.

passaporto tasse sulla casa imu tari

Documenti di identità validi fino al 31 agosto

È prorogata al 31 agosto la validità dei documenti di identità. Ma la proroga non vale per l'espatrio. I documenti valgono solo in Italia e non all'estero.

giuseppe conte roberto gualtieri rc auto