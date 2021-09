PAESI BASSI, PROFITTI ALTI - COME MAI MEDIASET HA TRASLOCATO LA SUA SEDE LEGALE AD AMSTERDAM? LA MOSSA, DOPO CHE IL PROGETTO "MEDIASET FOR EUROPA" È TRAMONTATO PER LA GUERRA CON VIVENDI, RAPPRESENTA UNA BASE PER L'ESPANSIONE INTERNAZIONALE DEL GRUPPO TELEVISIVO DELLA FAMIGLIA BERLUSCONI: PER PARTECIPARE AL CONSOLIDAMENTO CON ALTRI BROADCASTER EUROPEI È CONSIDERATA PIÙ ADATTA UNA SOCIETÀ DI DIRITTO OLANDESE (LA SEDE FISCALE RESTA IN ITALIA, ANCHE SE...)