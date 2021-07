20 lug 2021 18:27

ROBINHOOD SBARCA A WALL STREET (MA NON PER RUBARE I SOLDI AI RICCHI) – L’APPLICAZIONE DI TRADING FINANZIARIO “ROBINHOOD” È STATA QUOTATA IN BORSA PER CIRCA 35 MILIARDI DI DOLLARI – L’APPLICAZIONE È POPOLARE TRA GLI INVESTITORI PIÙ GIOVANI E HA COME OBIETTIVO “DEMOCRATIZZARE LA FINANZA” - IL PROGRAMMA ERA STATO AL CENTRO DELLE POLEMICHE PER AVER IMPEDITO L’ACQUISTO DI TITOLI “GAMESTOP” DURANTE LA COSIDDETTA “REDDIT REBELLION”