D’AMORE E D’ACCORDO, NEL NOME DEL CAV (MA QUANTO DURA?) - I FIGLI DI SILVIO BERLUSCONI, PRIMA ANCORA DELL’APERTURA DEL TESTAMENTO, DANNO UN SEGNALE DI COMPATTEZZA RINNOVANDO IL CDA DI FININVEST: NON SOLO SARÀ CONFERMATA PRESIDENTE MARINA BERLUSCONI MA VERRA’ DATO UN POSTO NEL BOARD AI FRATELLI (PIER SILVIO, LUIGI, BARBARA, MA NON ELEONORA CHE VUOLE RESTARE DEFILATA DAGLI AFFARI) - NELLA SPARTIZIONE DEL TESORO DEL CAV (OLTRE 6 MILIARDI DI EURO), DOVREBBE TROVARE POSTO ANCHE MARTA FASCINA: SI VOCIFERA DI 100 MILIONI DI EURO E L'USUFRUTTO DELLA VILLA DI ARCORE…

MARINA BERLUSCONI FASCINA

Estratto dell’articolo di Francesco Spini per “la Stampa”

[…] domani […] tutti i figli del fu Cavaliere si riuniranno in via Paleocapa, a Milano, per disegnare la Fininvest del futuro […] Concordia e continuità, dunque, in attesa di un testamento che richiederà ancora giorni per la sua pubblicazione. Prima ancora di sistemare le cose della cassaforte di famiglia al vertice dell'impero, già oggi, in un altro palazzo milanese in piazza Borromeo, si riuniranno i figli di Berlusconi e Veronica Lario, ossia Barbara, Eleonora e Luigi.

BERLUSCONI FIGLI 3

È prevista infatti l'assemblea di H14 Spa, la società costituita il 12 settembre dell'anno scorso come risultato della scissione proporzionale della Holding Italiana Quattordicesima, la finanziaria che detiene poco meno del 21,42% di Fininvest, la partecipazione dell'immobiliare Lauro e un prestito obbligazionario verso Idra, una delle società immobiliari del patrimonio di Silvio Berlusconi.

marina berlusconi marta fascina

Nella nuova H14, dove come nell'altra società sarà confermato presidente il più giovane dei Berlusconi, Luigi, quello con il pallino per la finanza e per la tecnologia. Lì sono contenuti gli altri investimenti come quelli nei portafogli di private equity, hedge fund, digital e permanent capital. Doppia scatola dunque per i "Berluschini", […] ciascuno con il 33,33% del capitale. Una dedicata agli affari di famiglia, l'altra, H14 appunto, per diversificare. E con la possibilità di aprire il capitale anche a nuovi azionisti, cosa […] proibita quando di mezzo c'è Fininvest e i gioielli della "ditta" di Arcore.

marta fascina - eredità berlusconi - meme

Oltre ad approvare il primo bilancio, sarà rinnovato anche il consiglio di amministrazione dove al di là dei tre fratelli siedono Furio Pietribiasi, managing director di Mediolanum International Funds, e Geronimo La Russa, figlio del presidente del Senato, Ignazio.

Il segno che gli affari, dopo il lutto, lentamente riprendono arriverà soprattutto dalla riunione di domani in Fininvest, la finanziaria con cui la famiglia Berlusconi controlla il 50% di Mfe-MediaforEurope (la nuova Mediaset), il 53,3% della Mondadori, il Teatro Manzoni, il Monza Calcio, le società immobiliari e giù per li rami. L'assemblea si riunirà per approvare il bilancio e per rinnovare il consiglio di amministrazione. L'attesa è di una continuità con il passato.

BARBARA PIER SILVIO MARINA BERLUSCONI - MARTA FASCINA AL FUNERALE DI SILVIO BERLUSCONI

Non solo sarà confermata presidente Marina Berlusconi, con un posto nel board per i fratelli, a cominciare da Pier Silvio Berlusconi, numero uno dell'asset più importante, Mfe, e poi Luigi, Barbara, ma non Eleonora che ha sempre scelto di restare defilata dagli affari familiari.

PIER SILVIO E MARINA BERLUSCONI MARTA FASCINA AL FUNERALE DI SILVIO BERLUSCONI

Sono probabili anche le riconferme dell'ad Danilo Pellegrino, e poi, nel cda, di Adriano Galliani, manager di fiducia della famiglia, dell'esperto tributario Salvatore Sciascia, di Ernesto Mauri, ex ad della Mondadori. […] un mondo variegato […] che, dal testamento, non dovrebbe subire […] scossoni, visto che ci sono diverse possibilità per non fare prevalere una componente familiare sull'altra: dai patti parasociali, a un trust che segreghi delle quote, fino a compensazioni con altre parti del vasto patrimonio che può contare su liquidità, immobili, jet, barche di lusso.

silvio berlusconi e suoi figli

La scelta di anticipare l'assemblea rispetto al testamento […] testimonia […] che non ci sono particolari tensioni in famiglia dove si starebbero chiudendo gli accordi per favorire un'esecuzione la più lineare possibile delle volontà del Fondatore, evitando il clamore dei contenziosi.

Tutti avranno un ruolo, a tirare la sintesi probabilmente resteranno Marina insieme con Pier Silvio che, venerdì, con la sua Mfe farà valere il 29,9% all'assemblea della tv tedesca ProsiebenSat1 (29,9%), dove si vota il bilancio e il ricambio parziale di 4 componenti del consiglio di Sorveglianza. È il primo fronte europeo della nuova Mediaset. Ci sarà tempo per la suddivisione di un tesoro da oltre 6 miliardi di euro, in cui dovrebbe trovare posto anche Marta Fascina, l'ultima compagna del Cavaliere. Per lei sono pronti molti soldi, si dice intorno ai 100 milioni di euro, e l'usufrutto della villa di Arcore. […]

PIER SILVIO BERLUSCONI CON IL FIGLIO LORENZO MATTIA E IL COGNATO MAURIZIO VANADIA vladimir putin con silvio berlusconi e i figli