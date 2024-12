C’È ANCORA “DOMANI” – CARLO DE BENEDETTI SMENTISCE LA VENDITA DEL QUOTIDIANO, DIRETTO DA EMILIANO FITTIPALDI: “NESSUN INCARICO È STATO CONFERITO A FRANCESCO DINI, NÉ A NESSUN ALTRO, IN MERITO ALLA RICERCA DI ACQUIRENTI PER IL NOSTRO GIORNALE. LA NOTIZIA È COMPLETAMENTE PRIVA DI FONDAMENTO” – “’DOMANI’ STA REGISTRANDO, ANNO DOPO ANNO, UNA CRESCITA COSTANTE DELLA PROPRIA COMUNITÀ E GRAZIE A UNA STRATEGIA DI SVILUPPO EDITORIALE MIRATA LA PERDITA DI BILANCIO È STATA RIDOTTA IN MODO SIGNIFICATIVO…”

(ANSA) - Il Domani non è in vendita, spiega l'editore in una nota relazione ad alcune indiscrezioni di stampa.

''1. Nessun incarico è stato conferito al Sig. Francesco Dini, né a nessun altro, in merito alla ricerca di acquirenti per il nostro giornale Domani. La notizia è completamente priva di fondamento e non corrisponde alla realtà essendo che Editoriale Domani non è in vendita.

2. Domani sta registrando, anno dopo anno, una crescita costante della propria comunità e degli abbonamenti digitali, confermandosi una voce indipendente, autorevole e apprezzata nel panorama editoriale italiano.

3. Grazie a una strategia di sviluppo editoriale mirata e al conseguente aumento degli abbonamenti, la perdita di bilancio è stata ridotta in modo significativo: dai 2,6 milioni di euro del 2021, primo anno pieno di attività del giornale, la previsione per il 2024 si attesta a circa 1 milione di euro, in riduzione rispetto anche a quella riscontrata nel 2023 pari a 1,4 milioni di euro.

EMILIANO FITTIPALDI

Ribadiamo il nostro impegno quotidiano nel fornire ai lettori contenuti di qualità e nel proseguire un percorso di crescita che guarda al futuro con fiducia e determinazione'', conclude la nota.

