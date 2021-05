L’ASSEMBLEA DI LEONARDO HA BOCCIATO L’AZIONE DI RESPONSABILITÀ CONTRO L’AD ALESSANDRO PROFUMO PROMOSSA DA BLUEBELL PARTNERS, IL FONDO DI BIVONA AZIONISTA DI MINORANZA DELL'EX FINMECCANICA CON SOLO 25 AZIONI – IL 99,3% DEL CAPITALE VOTANTE HA VOTATO CONTRO. A FAVORE SOLO LO 0,49% – GLI INVESTITORI ISTITUZIONALI NON HANNO DATO ISTRUZIONI DI VOTO PERCHÉ NON HANNO RITENUTO LA PROPOSTA MERITORIA DI ATTENZIONE

(ANSA) - ROMA, 19 MAG - La richiesta di azione di responsabilità contro l'a.d. di Leonardo, Alessandro Profumo, promossa da Bluebell Partners dopo la sentenza di primo grado nella vicenda Mps, secondo quanto apprende l'ANSA da fonti vicine agli azionisti è stata respinta in assemblea dal 99,3% del capitale votante. A favore lo 0,49% (Bluebell è socio con solo 25 azioni pari allo 0,000004% del capitale sociale). Il ministero dell'Economia ha votato contro garantendo continuità operativa per il mandato del cda e riservandosi, come di prassi in questi casi, di valutare l'evoluzione in futuro del procedimento in corso.

