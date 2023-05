L’EFFETTO NEFASTO DEL SALVATAGGIO DI FIRST REPUBLIC BANK: GLI SQUALI DI WALL STREET, PRIMA DI SALVARE GLI ISTITUTI IN DIFFICOLTÀ, ASPETTANO CHE COLLASSINO PER PRENDERSELI CON DUE SPICCI - L’ISTITUTO BANCARIO “PACWEST”, CERCA UN COMPRATORE, MA NON LO TROVA. E CROLLA A WALL STREET. I POSSIBILI ACQUIRENTI ASPETTANO, VISTO IL PRECEDENTE DI “FRB”, PER LA QUALE JP MORGAN OTTERRÀ 50 MILIARDI DI FINANZIAMENTO E UNA COPERTURA DELL’80% DELLE PERDITE SUI PRESTITI COMMERCIALI PER 5 ANNI…

PACWEST CROLLA IN BORSA CON LE BANCHE REGIONALI USA

(ANSA) - Nuova ondata di vendite in Borsa sulle banche regionali americane. PacWest Bancorp, Western Alliance Bancorp e First Horizon guidano lo scivolone a Wall Street degli istituti aumentando le preoccupazioni per il settore. PacWest è arrivata a perdere in Borsa fino al 57% dopo aver confermato di essere in colloqui con potenziali investitori. Western Alliance è sprofondata del 55% anche se ha poi smentito l'ipotesi di stare valutando opzioni strategiche tra cui la vendita. First Horizon è crollata fino al 40% per aver rinunciato alla fusione con Toronto-Dominion Bank.

ANCORA BUFERA SULLE BANCHE USA: PACWEST CERCA UN COMPRATORE E CROLLA IN BORSA

Estratto dell’articolo di Morya Longo per www.ilsole24ore.com

Il presidente della Fed Jerome Powell non ha fatto in tempo, mercoledì sera, a dire che «il sistema bancario è solido e resiliente», che già scoppia una nuova potenziale crisi: […] PacWest, istituto bancario di Los Angeles, è nuovamente tornato a crollare a Wall Street perdendo nel dopo-Borsa il 50%.

Motivo: l’istituto, già sorvegliato speciale del mercato tanto che da inizio marzo ha perso il 74% in Borsa, ha annunciato che sta lavorando per «opzioni strategiche». Cioè sta cercando un compratore per i suoi asset. Tradotto: sta cercando un salvatore. E per questo è già al lavoro con i suoi advisor.

Dato che anche First Republic Bank ha cercato un compratore, prima di cadere, il mercato ha accolto la notizia con una certa apprensione. Anche perché lo stesso salvataggio di First Republic Bank ha creato un precedente che preoccupa molti osservatori: JP Morgan ha rilevato la banca in crisi in seguito a un’asta organizzata dalla Fdic (Federal Deposit Insurance Corporation), ottenendo molti vantaggi. Riceverà infatti una copertura sull’80% delle perdite sui prestiti commerciali per 5 anni e su prestiti residenziali per 7 anni. Inoltre riceverà dalla stessa Fdic un finanziamento da 50 miliardi.

Di fronte a questo precedente, tanti sul mercato si domandano chi possa mai acquisire una banca in crisi, come oggi potrebbe esserlo PacWest: seguendo l’esempio di JP Morgan, basterebbe infatti aspettare il suo collasso per prenderla con garanzie e prestiti. […]

