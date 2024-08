ARTICOLI CORRELATI

Scaffali vuoti all’interno del negozio di Milano del brand Chiara Ferragni: vetrine e mensole deserte, sparita ogni traccia di capi e accessori (con l’occhio iconico come simbolo sempre bene in vista, ora rimasto solitario a campeggiare sulla vetrina) che nei giorni scorsi erano ancora presenti all’interno dello store di via Capelli, il passaggio che collega corso Como con piazza Gae Aulenti.

Le voci di una chiusura del negozio entro la fine di agosto avevano iniziato a circolare a inizio estate: nessuna conferma né smentita da parte di Ferragni, che si trova ora in vacanza a Mykonos con i figli, la sorella Francesca e la madre.

Era il 26 luglio 2017 quando l’imprenditrice digitale [...] inaugurò il primo negozio monomarca del suo brand proprio a Milano. Era stata la stessa Ferragni ad annunciarlo sui social postando la vetrina pronta e non nascondendo l'emozione del momento. Successivamente ecco arrivare su Instagram anche un video della sua prima visita allo store [...]

Dopo lo «scandalo pandoro» che ha travolto Ferragni, il suo negozio milanese non ha più fatto registrare il boom di presenze come era agli inizi, quando i follower arrivavano anche da lontano e si mettevano in fila davanti al negozio, soprattutto se venivano a sapere di un possibile passaggio dell’imprenditrice in persona. Oggi in tanti segnalano sui social la presenza di capi d'abbigliamento del brand Ferragni a prezzi stracciati nei mercati e negli outlet.

