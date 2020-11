L’INCERTEZZA SULL’ESITO DEL VOTO AMERICANO MANDA IN CRISI LE BORSE - QUELLO CHE CONTA, PER I MERCATI, È AVERE IN TEMPI RAPIDI UN GOVERNO IN GRADO DI FAR APPROVARE VELOCEMENTE NUOVI PACCHETTI DI AIUTI ALL’ECONOMIA - SECONDO L’AGENZIA BLOOMBERG IL RISULTATO FINALE POTREBBE RIMANERE INCERTO FINO A VENERDÌ…

Da https://www.ilfattoquotidiano.it

Prende lentamente forma quello che per i mercati era il peggior scenario possibile, ossia quello dell’incertezza e di una vittoria comunque risicata. Si sgretola il sogno di una “blue wave”,ossia di un’onda blu con Joe Biden alla Casa Bianca e maggioranza democratica in entrambi i rami del parlamento. Attenzione, nessuna valutazione politica particolare. Uno o l’altro fa poca differenza l’unica cosa che conta per i mercati è quella di un governo in grado di far approvare velocemente nuovi pacchetti di aiuti all’economia, che peraltro entrambi i candidati hanno promesso.

Va detto però che in queste ultime settimane i report di investitori e banche d’affari si sono sbilanciati poco, segno della percezione di un’altra imprevedibilità dell’esito finali a dispetto di sondaggi abbastanza concordi nell’indicare un vantaggio di Biden. Quindi probabilmente i prezzi non incorporano lo scenario ideale. Al momento è plausibile che il Senato manterrà una maggioranza repubblicana.

Secondo l’agenzia bloomberg il risultato finale potrebbe rimanere incerto fino a venerdì. Forte discesa per i rendimenti dei titoli di Stato statunitensi (da 0,94 a 0,77%). Significa che i loro prezzi stanno salendo perché ci sono molti acquisti. Sono titoli “rifugio” che vengono comprati di più nelle fasi di incertezza e avversione al rischio. I futures su Wall Street (contratti che tendono ad anticipare come apriranno gli indici) sono al momento negativi.

Sui mercati asiatici le reazioni al procedere dello spoglio sui mercati asiatici non sono state negative. Anzi, Tokyo ha chiuso in rialzo dell’1,7%. La borsa di Hong Kong chiude a -0,2% ma paga anche lo stop al collocamento di Ant Group, la fintech di Alibaba. Shanghai in rialzo dello 0,2%. Da segnalare però lo scivolone nelle ultime due ore dello yuan. La valuta cinese probabilmente inizia a scontare l’eventualità sempre più concreta di un secondo mandato di Trump e quindi del perdurare di un atteggiamento muscolare nei confronti di Pechino, con sanzioni commerciali e bastoni tra le ruote e penalizzazione alle aziende cinesi di tlc.

In Europa euro in calo sul dollaro – La moneta unica europea passa di mano a 1,1633 a fronte del valore di 1,1706 di ieri sera. La borsa di Francoforte perde lo 0,6% , Parigi guadagna lo 0,2%, Piazza Affari a in calo dell0 0,1%. Londra intorno alla parità.