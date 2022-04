L’INDIPENDENZA ENERGETICA DALLA RUSSIA HA UN PREZZO - IL GAS NATURALE LIQUEFATTO CHE CI VUOLE RIFILARE BIDEN È MOLTO PIÙ COSTOSO DI QUELLO RUSSO. SENZA CONSIDERARE CHE CI VOGLIONO ONEROSI INVESTIMENTI IN IMPIANTI DI RIGASSIFICAZIONE CHE RICHIEDONO TEMPO. SECONDO GLI ECOLOGISTI, SAREBBE PIÙ RAPIDO ED ECONOMICO USARE FONTI RINNOVABILI. MA QUANTE PALE EOLICHE E PANNELLI SOLARI SERVIREBBERO PER MANDARE AVANTI TUTTA L’INDUSTRIA EUROPEA? E SIAMO SICURI CHE SAREBBERO ABBASTANZA EFFICACI?

Il ricercatore americano Robert Bell sostiene in un articolo pubblicato su "Le Monde" che l'uso di energie rinnovabili sarebbe più rapido ed economico che trovare nuove fonti di gas per fare a meno del gas russo.

Come un film che racconta la doppia morale in tempo di guerra, la Russia continua a pagare all'Ucraina che sta straziando un "affitto" (apparentemente 2 miliardi di dollari nel 2020, o circa 1,84 miliardi di euro) per utilizzare i suoi gasdotti verso l'Unione europea (UE).

E i paesi dell'UE, che sanzionano economicamente la Russia e in alcuni casi forniscono armi all'Ucraina, continuano a pagare gli invasori russi per il loro gas - 155 miliardi di metri cubi (BCM) nel 2021, che è quasi la metà delle loro importazioni di gas.

Il dilemma morale che l'UE deve affrontare può essere risolto in diversi modi: Putin potrebbe tagliare i rifornimenti; un petroliere mediorientale o texano potrebbe assumere mercenari per far saltare gli oleodotti ucraini... e il prezzo del petrolio e del gas nel contempo; il governo ucraino potrebbe persino, in una mossa disperata, far saltare gli oleodotti stessi.

Gas liquefatto molto costoso

Ma nessuno dei piani annunciati finora sembra essere in grado di risolvere questo dilemma. Il 25 marzo, la Commissione europea e Washington hanno annunciato che potrebbero sostituire 20 MMC di gas russo (su 155) quest'anno con nuovi progetti eolici e solari. E che in otto anni (!) l'UE avrebbe messo fine alle importazioni di gas russo triplicando la sua capacità eolica e solare a 170 MMC. Rimarrà qualcosa dell'Ucraina per allora?

Il 24 marzo, Joe Biden ha promesso di consegnare circa 15 MMC di gas naturale liquefatto (LNG) all'UE quest'anno. L'UE sta anche cercando fonti alternative di LNG e appaltando gli impianti di rigassificazione galleggianti esistenti.

Ma la sostituzione del gas relativamente economico consegnato da un gasdotto con un gas liquefatto molto costoso consegnato da una nave metaniera richiede la costruzione di nuovi impianti di rigassificazione. L'impianto di Dunkerque ha richiesto sei anni di costruzione ed è costato un miliardo di euro. In altre parole, costruire di più non aiuterebbe a risolvere l'attuale crisi a breve termine.

Il piano dell'UE per l'indipendenza energetica annunciato l'8 marzo non menziona tuttavia una nuova centrale nucleare per affrontare questa crisi. E con una buona ragione: anche se il primo reattore europeo EPR in Finlandia ha appena prodotto i suoi primi 100 MW di elettricità nel marzo 2022, il progetto è stato lanciato tredici anni fa, nel 2005, ed è costato circa 11 miliardi di euro, invece dei 3,4 miliardi inizialmente previsti...

Da 26 a 50 dollari per MWh

La vera soluzione è quindi palesemente ovvia. I sistemi energetici più veloci ed economici da costruire in un'emergenza di guerra sono l'eolico e il solare terrestre. Questo è dimostrato con chiarezza cristallina dalle cifre pubblicate dalla banca d'investimento Lazard ("Levelized Cost of Energy, Levelized Cost of Storage, and Levelized Cost of Hydrogen", 28 ottobre 2021).

Non solo le turbine eoliche terrestri sono le più economiche, da 26 a 50 dollari per megawattora (MWh), ma, come il solare, sono molto veloci da costruire. Secondo Windeurope.org, la principale associazione commerciale europea che raggruppa i principali attori dell'energia eolica (Vestas, Orsted, Ziemens-Gamesa, Acciona, Equinor, EDF, Engie...), "un parco eolico di 10 MW può essere facilmente costruito in due mesi. Un parco eolico più grande da 50 MW può essere costruito in sei mesi.

Il solare richiede ancora meno tempo. Inoltre, l'UE ha molte delle più grandi e importanti aziende produttrici di turbine eoliche, parchi eolici e cavi elettrici.

L'energia solare su larga scala più comune ha un costo simile a quello dell'eolico onshore, secondo Lazard: una gamma da 30 a 41 dollari per MWh. In tempo di guerra, le migliori fonti di energia sono locali, senza bisogno di energia esterna. Come il sole e il vento.

Per ragioni di sicurezza nazionale

Tuttavia, come abbiamo visto, la Commissione europea è ancora alla ricerca di soluzioni di emergenza importate. Eppure Lazard ha dato una fascia bassa per il prezzo dell'elettricità alimentata a gas naturale nel 2021 da 45 a 74 dollari per MWh. Anche se generalmente più costoso del vento o del solare, il gas può compensare i tempi in cui non c'è vento o sole.

Ma Lazard ha basato la sua analisi su un prezzo del gas naturale di 3,45 dollari/milione di BTU (British Thermal Unit; 1 MMBtu = 0,293071 MWh), più o meno il prezzo negli Stati Uniti nel 2021. Ma il prezzo pagato dall'UE all'arrivo al porto in Germania nel novembre 2021, prima della guerra, era di 27,20 dollari/MMBtu, quasi otto volte più alto che negli Stati Uniti! Questa non può essere una strategia di emergenza in tempo di guerra...

La vera soluzione di emergenza per sostituire il gas naturale russo su scala europea è, per ragioni di sicurezza nazionale, costruire massicci impianti eolici e fotovoltaici onshore. E, finché non avremo coperto le lacune appropriate, dovremo utilizzare l'energia nucleare esistente, altri gas che possiamo trovare e, come ultima risorsa, il carbone.

I leader politici devono iniziare a comportarsi da leader e spiegarlo con fermezza: siamo in guerra, anche se non è dichiarata, e dobbiamo smettere di commerciare con il nemico. (Tradotto dall'inglese da Isabelle Plat)

