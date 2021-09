L’IPHONE E I SUOI FRATELLI – NON SOLO IL NUOVO “MELAFONINO”: IN AUTUNNO I GRANDI MARCHI DELL'ELETTRONICA PRESENTANO I LORO NUOVI MODELLI PREMIUM. LA NOVITÀ DI QUEST’ANNO È CHE QUELLI CHE UN TEMPO VENIVANO CONSIDERATI “OUTSIDER” RISCHIANO DI DIVENTARE I PIÙ ATTRAENTI PER RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO – DA SAMSUNG A XIAOMI PASSANDO PER I NUOVI BRAND CINESI: ALCUNE DELLE PROPOSTE PIÙ INTERESSANTI…

IPHONE 13

M.B. per “il Messaggero”

Come succede spesso nel periodo di fine estate, i grandi marchi dell'elettronica di consumo presentano i loro nuovi modelli premium, con l'obiettivo di migliorare le funzionalità venendo incontro alle esigenze del mercato.

La scorsa settimana Apple ha presentato i suoi nuovi smartphone (in commercio a partire da oggi) e, come accade ormai dal 2007, anno in cui uscì il primo iPhone, il top di gamma dell'azienda di Cupertino diventa il termine di paragone su cui misurare le performance rispetto agli altri flagship più recenti.

iphone 13 pro 1

Anche se per il 2022 quelli che un tempo chiamavamo outsider, ovvero tutti i modelli realizzati dai brand cinesi, rischiano di diventare i più interessanti come rapporto qualità/prezzo, anche per i modelli premium.

iphone 13 pro 2

I MIGLIORAMENTI

Ma partiamo dai nuovi modelli di iPhone 5G che sono arrivati al numero progressivo 13. Si tratta di quattro modelli della serie (iPhone 13 Mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max) e non hanno grandi differenze all'esterno rispetto alla serie 12, però ci sono grandi miglioramenti nel processore A15 Bionic e nella resa della videofotocamera.

iphone 13 pro 3

Il processore A15 Bionic potenzia il calcolo, la grafica e il machine learning e raddoppia la cache.

Rispetto all'iPhone 13 (il Mini da 839 euro), l'iPhone 13 Pro (a partire da 1189 euro) ha una frequenza di aggiornamento del display a 120Hz (ProMotion) in grado di garantire un'esperienza d'uso eccezionalmente fluida e inoltre ha tre fotocamere posteriori e lo scanner Lidar che apre un mondo di applicazioni basate sulla realtà aumentata.

In realtà l'uscita sul mercato dei due nuovi iPhone 13 coincide anche con l'arrivo dell'ultima versione di iOS.

samsung galaxy s21 2

Tra le novità di iOS 15, distribuito già dal 20 settembre anche sugli altri dispositivi Apple compatibili, figurano la creazione di homepage personalizzate e la funzione LiveText per estrarre testo e riconoscere gli elementi inquadrati dalla fotocamera.

Il concorrente Samsung ha invece come suo top di gamma ancora il Galaxy S21 5G (diretto concorrente di iPhone) uscito a inizio 2021 che si caratterizza per lo schermo ProMotion con frequenza adattiva a 120Hz, un look and feel più curvo, una batteria con più autonomia e un comparto fotografico ottimizzato per gli scatti in condizioni di scarsa luminosità (funzione Night Mode).

samsung galaxy fold 3 e flip 3 1

I MATERIALI

Ad agosto, inoltre, Samsung ha lanciato la terza generazione dei foldable, ovvero gli smartphone pieghevoli, con una serie di migliorie di fabbricazione e di materiali (l'Armor Aluminum) che rendono questi modelli potenzialmente più durevoli. Il Galaxy Z Fold3 5G è il dispositivo ideale per il multitasking, grazie al suo mega display principale Infinity Flex da 7,6 pollici senza interruzioni grazie alla fotocamera posta sotto il display.

Il più elegante Galaxy Z Flip3 5G si presenta con un design rinnovato e con un display esterno più grande del precedente che permette di leggere notifiche/messaggi e scattare foto rapide senza aprire lo Z Flip3.

xiaomi mi 11 ultra 3

Come dicevamo, ci sono anche una serie di brand cinesi che oggi anche con i loro modelli flagship stanno attaccando la posizione di Apple e Samsung. Xiaomi, che da poco è il marchio leader degli smartphone più venduti in Europa, ha lanciato il Mi 11 Ultra (a 1199 euro) che è un vero e proprio studio cinematografico tascabile grazie alle sue avanzate capacità fotografiche e con un'efficiente batteria realizzata con nano catodi di ossido di silicio; ma c'è anche il più accessibile Mi 11i (599 euro).

oppo reno 6 pro 5g 3

Oppo ha recentemente lanciato il Reno 6 Pro 5g (799 euro) con quattro fotocamere, processore Snapdragon 870 a 3,2 Ghz e un ricarica rapidissima da 0 a 100% in 40 minuti.

Infine Vivo durante gli Europei di calcio ha lanciato il modello X60Pro 5g (779 euro) che si presenta come uno smartphone dal bel design, un display di ottima qualità Amoled 6,56'' con bordi curvi. Tutti modelli dalle ottime prestazioni e che rischiano di surclassare in termini di vendite i più blasonati produttori.

