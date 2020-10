CHE FINE FARÀ IL PROCESSO ENI? GLI AVVOCATI DI SCARONI: ''NON CI SONO LE PROVE, VA ASSOLTO''. I PM CHIEDONO OTTO ANNI PER L'EX AMMINISTRATORE DELEGATO, ACCUSATO DI CORRUZIONE INTERNAZIONALE PER LA PRESUNTA MAXI-TANGENTE DA 1 MILIARDO IN NIGERIA. ''IN DUE ANNI I MAGISTRATI NON HANNO MAI DETTO QUANDO SAREBBE STATO STRETTO L' ACCORDO CORRUTTIVO, IN CHE TERMINI, DOVE, CON CHI. I PM SONO COSÌ A CORTO DI ARGOMENTI DA DOVER VALORIZZARE LE DICHIARAZIONI DEL COIMPUTATO ARMANNA''