Il gruppo Fiat alla conquista dell’Africa. Che se vogliamo, a primo acchito non è una brutta notizia. Dopo un lungo periodo di assenza, infatti, il marchio italiano, che ha fatto in tempo a diventare prima Fca e oggi Stellantis, tornerà a produrre e a vendere i suoi modelli in Algeria.

Lo stabilimento sorgerà a Tafraoui, città della provincia di Oranom e si occuperà di realizzare modelli Fiat per il mercato interno. Tra qualche mese, alla fine del 2023, avremo la prima Fiat 500 e a regime è prevista la produzione di 90.000 auto ogni anno e l’occupazione di 2.000 persone. Il progetto di investimento da più di 200 milioni punta sullo sbarco di sei modelli nelle concessionarie algerine: si parte da Fiat 500 Hybrid, Fiat 500X, Fiat Tipo e si arriva ai veicoli commerciali Doblò, Scudo e Ducato.

E prevede la nascita una rete capillare di vendita e post-vendita che dovrebbe coprire 28 regioni amministrative della nazione nord africana e aiutare il gruppo a raggiungere il risultato di un milione di auto vendute nella regione nel Middle east e in Africa. «La 500 Hybrid sarà la prima Fiat a essere costruita in Algeria, seguita rapidamente dal Doblò e, tra qualche anno, sarà la volta di un nuovissimo modello. Ma già oggi stiamo aprendo gli ordini per la 500 Hybrid, la Tipo e la 500X», spiega Olivier François Ceo di Fiat.

[…] «L’automotive in generale sta spostando verso i Paesi del Nord Africa le produzioni a minor valor aggiunto... vedrà che questo non sarà l’ultimo accordo con un Paese africano», spiega Gianluca Ficco, responsabile del settore auto per i metalmeccanici della Uil.

[…] Solo la 500 X è prodotta a Melfi e quindi si può lamentare una scelta che penalizza l’Italia. Ma già adesso la 500 Hybrid è assemblata in Polonia, mentre il Doblò e la Tipo sono realizzati in Turchia, quindi l’impatto diretto della campagna d’Africa sui siti italiani è limitato. Ma c’è un però.

Il fatto che la conquista d’Africa inizi spostando la produzione dei marchi Fiat nell’ex colonia transalpina è l’ulteriore dimostrazione che la testa e quindi la convenienza di qualsiasi decisione targata Stellantis parta dalla Francia.

[…] Basti vedere quello che succede a Termoli. Il sito dove era stata annunciata in pompa magna la nascita della Gigafactory (la produzione di batterie per l’auto elettrica) che avrebbe dovrebbe rappresentare il passaggio plastico dal vecchio al nuovo mondo dell’auto. Ecco, a oggi non sono ancora chiari i processo di formazione del personale che comunque è destinato a ridursi - da 2.200 a 1.800 persone - mentre è chiaro che il progetto non sarà a trazione italiana ma italo-franco-tedesca visto che farà da capofila Acc, la joint venture fra Stellantis, Mercedes e Total.

A pochi poi è sfuggito che i risultati finanziari 2022 sono stati più che positivi, al punto da convincere la casa automobilistica ad assegnare un premio da due miliardi ai suoi dipendenti. Paese che vai premio che trovi. Nel senso che non in tutti i siti produttivi il bonus è uguale. I dipendenti italiani, infatti, riceveranno, in due tranche a febbraio e ad aprile 2023, un premio medio di 1.879 euro. La cifra è composta dal 6% della retribuzione media lorda, come lo scorso anno (1.429 euro), più 450 euro lordi del già previsto bonus legato agli obiettivi di efficienza.

Ai francesi è andata decisamente meglio. Il premio, infatti, ammonta a 4.300 euro, corrispondenti a 2,4 mesi di stipendio per i primi livelli di retribuzione «nell'ambito dell'accordo di partecipazione agli utili firmato dall’80% dei sindacati che rappresentano Stellantis». […]

